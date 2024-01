Analisten verwachten dit jaar Nintendo ‘Switch 2’

De kans lijkt groot dat Nintendo dit jaar met een opvolger komt voor de Switch. Hoewel er vrijwel niets over bekend is, is het momentum er wel voor Nintendo.

De Switch verscheen in maart 2017, maar is op een kleine update na grotendeels ongewijzigd gebleven. Met 132,46 miljoen consoles verkocht is het de tweede best verkochte spelcomputer van Nintendo na de Nintendo DS. Maar CNBC merkt op dat de omzet van Nintendo recent daalde met 4 procent, de winst zelfs met 19 procent.

Daarom trok de zender naar enkele analisten, die er allen van uitgaan dat Nintendo dit jaar nog een nieuw toestel zal lanceren. Piers Harding-Rolls van Ampere Analysis verwacht zo’n toestel tegen het vierde kwartaal. Ook Serkan Toto van Kantan Games zet zijn verwachting op de tweede helft van dit jaar.

‘Afhankelijk van de cijfers’

Atul Goyal van analystenbureau Jefferies nuanceert dat de verschijning zal afhangen van de meest recente verkoopcijfers. Als Nintendo goede eindejaarcijfers haalde, dan zal de console eind dit jaar uitkomen. Anders verwacht hij deze al tegen het einde van de lente of tijdens de zomer.

Een belangrijk gegeven in deze speculatieronde is wel dat Nintendo formeel nog geen signaal heeft gegeven dat er een Switch 2 (of een opvolger onder een andere naam) aankomt. Ook over eventuele specificaties van zo’n toestel is het puur gokwerk.

De Switch was revolutionair omdat het in tegenstelling tot grafisch sterkere concurrenten zoals de Xbox One en PlayStation 4 zowel op tv als draagbaar te spelen was. Het lijkt aangewezen dat de nieuwe console een soortgelijke richting ingaat, maar dat staat niet vast.

Mario-film

Wel lijkt het momentum voor Nintendo wel ideaal. De Switch was een groot succes, Nintendo heeft dat enthousiasme kunnen volhouden met heel wat sterke games rond haar sleutelmerken zoals Mario en Zelda, maar ook titels als Animal Crossing. Die eerste kreeg vorig jaar ook een boost met de Super Mario Bros film, die niet alleen bestaande fans bediende, maar ook een mogelijk nieuwe generatie Mario-fans richting Mushroom Kingdom lokt. Een nieuwe spelconsole kan daar een ideaal verlengstuk zijn.