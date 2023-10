Atari lanceert nieuwe videogame voor 46 jaar oude console

Met Save Mary lanceert videogamemerk Atari zelf een nieuwe videogame, op zo’n klassieke cartridge, voor zijn in 1977 gelanceerde Atari 2600-gameconsole. Het is een nieuw wapenfeit in een reeks – voorlopig onsuccesvolle – pogingen om opnieuw een winstgevend bedrijf te bouwen op de decennia oude merknaam.

Ja, Save Mary is een échte nieuwe Atari-videogame, gemaakt door het bedrijf dat officieel eigenaar is van de merknaam. En ja, de game kwam zopas in fysieke vorm op de markt, op zo’n zogeheten cartridge dus: een balkvormige plastic cartouche met aan de binnenzijde een printplaat waarop de software van de game staat. Voor 60 dollar (57 euro) per stuk wordt de game weldra opgestuurd naar vijfhonderd snelle beslissers. Die moeten er dan wel de hardware voor in huis hebben: ofwel een nog werkende Atari 2600-console, ofwel de Atari 2600+ die het merk zelf onlangs op de markt bracht samen met het Oostenrijkse gamebedrijf Plaion.

De Atari 2600+ is te koop voor 120 euro, en kan op moderne tv’s worden aangesloten. Er zit ook een cartridge met 10 Atariklassiekers bij. (Beeld: Plaion)

‘Verloren’ game

Helemaal ‘nieuw’ is Save Mary niet: de game lag al zo’n veertig jaar klaar. Hij werd in 1982 ontwikkeld bij Atari, maar kwam uiteindelijk niet op de markt door toedoen van de grote ‘videogamecrash’ in de kersperiode van dat jaar. Consumenten bleken ineens genoeg te hebben van het overaanbod aan videogames die toen op de markt waren, waardoor fabrikanten als Mattel (met zijn Intellivision-console) en Philips (het merk acter de Videopac) als een dief in de nacht verdwenen uit de videogamesector, om er nooit meer naar terug te keren.

Atari wist destijds uiteindelijk maar nét het faillissement af te zweren, waarna het in een stroom van overnames terechtkwam. Eventjes werd het een pc-merk in de vroege jaren 90; daarna was het een tijdje eigendom van de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro, en in de vroege jaren 2000 veranderde de nieuwe Franse eigenaar Infogrames zelfs eventjes zijn naam in Atari. Ondertussen is het weer een zelfstandig bedrijf, met financiële zetel in Parijs maar operationeel hoofdkwartier in New York, dat nu zijn belangrijkste bestaande activa – de rechten op zijn oude games – herverpakt tot nieuwe titels.

Verschillende fronten

Enkele maanden geleden bracht Atari al twee nieuwe cartridgegames op de markt: een heruitgave van de klassieker Berzerk (1980), waarop het de rechten verkreeg dankzij een overname van de bibliotheek van voormalig speluitgever Stern Electronics, en de gloednieuw ontwikkelde game Mr Run and Jump. De fysieke games zijn een nieuwe golf van uitgaves die volgt op een reeks digitale remakes van Atariklassiekers voor moderne consoles, zoals zogeheten Recharged-versies van Gravitar, Missile Command, Asteroids en Centipede.

In 2021 bracht Atari ook een gloednieuwe console uit, de Atari VCS, die in essentie een kleine pc was die op de tv kon worden aangesloten. Maar die is, gaf Atari zelf al toe, ‘underperforming’. Zopas nog nam het bedrijf ook AtariAge over, een webforum voor Atari-enthousiastelingen en een onlinecommunity waar zogeheten homebrew-games worden gedeeld: nieuwe games voor voornamelijk de Atari 2600-console die door hobbyisten worden ontwikkeld. Het is een retour en forme die op verschillende fronten wordt geforceerd.

Sterk merk

‘Het merk zelf is nog altijd zo groot als het ooit geweest is’, zei nieuwe ceo Wade Rosen twee jaar geleden in een interview met ondergetekende. ‘Popcultureel is het merk nog altijd zeer geliefd en begrepen, en ontsteeg het de videogames. Maar in termen van mensen die het willen spelen is er nog altijd een kerndemografie over: voornamelijk Gen X, een beetje daaronder in de millennial-generatie, een beetje daarboven bij boomers. De vraag is nu: hoe groot kan het bedrijf worden dat we daarop bouwen? We hoeven niet weer het grootste videogamebedrijf ter wereld te worden, of te concurreren met PlayStation, Xbox en Nintendo. Maar ik denk dat we echt innovatieve dingen kunnen doen in de retrogamingmarkt. Wanneer mensen aan Atari denken, denken ze aan heel eenvoudige, pure games, waarnaar meer en meer spelers weer snakken door de groeiende complexiteit van de samenleving.’

Voorlopig kwam daar nog maar weinig van in huis. Zowel de remakes als de VCS flopten in de verkoop. En het bedrijf liet voor de zes maanden die afliepen in september 2022 een verlies van 5,4 miljoen euro zien.