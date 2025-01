EA stopt met Origin-platform, en met 32-bit games

EA stopt met het niet echt geliefde lanceringsplatform voor games, en gaat het volledig vervangen door de eigen EA app.

EA gaat na veertien jaar het Origin gamedistributieplatform afsluiten. Het platform voor Windows stopt op 17 april 2025. Wie het platform momenteel nog gebruikt, wordt naar de nieuwere EA app gestuurd.

Origin was al van bij het begin een wat controversieel platform. Het vormde in 2011 een extra launcher naast het al populaire Steam, en het werd uitgebaat door EA, niet ‘s werelds meest geliefde spelgigant. Veel gamers zaten niet te wachten op een extra programma waar ze door moesten klikken om games te spelen die al op hun computer stonden, en dus haalde EA populaire games van die Steam om mensen naar zijn eigen launcher te krijgen.

Die games staan ondertussen wel weer terug op Steam, maar Origin vormde voor veel spelers wel een extra stap die ze moesten zetten om hun spelletjes te spelen. Die extra stap vervalt overigens niet. In 2022 lanceerde EA een nieuwe app, de ‘EA app’, die nu dus de enige officiële launcher blijft voor wie bepaalde EA games wil spelen.

32 bit

Origin zal niet echt gemist worden, maar was voor veel spelers wel de laatste manier om nog hun 32-bit games te spelen. De Origin launcher is in 32 bit, de nieuwe EA app in 64 bit. Windows zelf stopte ondersteuning van 32-bit games in versie 11. Dat besturingssysteem bestaat alleen in 64 bit. Maar ook Mac-gebruikers van het 32-bit platform vallen dus uit de boot.

Die groep is waarschijnlijk vrij klein, maar zal dus geen toegang meer krijgen tot zijn eigen games. Tenzij deze gamers hun computers upgraden naar een 64-bit machine, zullen ze hun oudere games niet meer kunnen spelen.