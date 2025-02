Exemplaren van game Assassin’s Creed Shadows maand voor release gelekt

Het langverwachte nieuwste spel in de Assassin’s Creed-reeks van Ubisoft is gelekt. De Franse uitgever betreurt dat in een reactie en benadrukt dat er nog steeds gewerkt wordt aan de game, die op 20 maart verschijnt.

Verschillende gamingwebsites melden dat op onlinemarktplaatsen zoals die van Facebook fysieke exemplaren van Assassin’s Creed Shadows te koop werden aangeboden voor 100 dollar per stuk. Het duurde dan ook niet lang voor beelden van het spel begonnen te circuleren op het internet.

‘We zijn ervan op de hoogte dat spelers toegang hebben verkregen tot Shadows vóór de officiële release’, reageerde Ubisoft op sociaalnetwerksite X. Het noemt de lekken ‘betreurenswaardig’ en vraagt om het plezier van anderen niet te verpesten met spoilers. Ubisoft benadrukt trouwens dat de ontwikkelaars nog de laatste hand leggen aan het spel. Fysieke exemplaren moeten eerder de deur uit dan de ‘digital download’ en doorgaans werken studio’s hun spellen daarna nog verder af. Op de dag van de release sturen ze dan meteen een update uit. ‘De online gedeelde beelden zijn bijgevolg niet representatief voor de uiteindelijke kwaliteit’, aldus Ubisoft.

Lauw onthaal

De nieuwste Assassin’s Creed speelt zich deze keer af in het 16de-eeuwse Japan. De Franse uitgever zag zich al twee keer genoodzaakt om de lancering uit te stellen om de titel bij te schaven. Aanvankelijk zou de game op 15 november uitkomen, maar Ubisoft tilde de releasedatum over het belangrijke eindejaarsseizoen, aanvankelijk naar 14 februari en vervolgens naar 20 maart, nog net binnen het boekjaar van de groep.

Het uitstel van de titel volgde op teleurstellende verkoopscijfers van Star Wars Outlaws, dat Ubisoft eind augustus uitbracht en door spelers maar lauw werd onthaald.