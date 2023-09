Game-enginemaker Unity lijkt terug te krabbelen na kritiek op prijssysteem

Unity, het bedrijf achter de populaire software waarop een hele reeks (vooral kleinere) games is gebaseerd, heeft een zwaar weekend achter de rug. Het bedrijf werd de overspoeld door kritiek na de aankondiging van een nieuw prijssysteem.

In een korte mededeling biedt Unity zijn excuses aan om de ‘verwarring’ die was ontstaan na eerdere aankondigingen. Het bedrijf belooft later deze week meer uitleg. Unity maakt een game-engine, software die wordt gebruikt door ontwikkelaars om games te bouwen. De Unity Engine ligt volgens rapporten uit 2022 aan de basis van zo’n 750.000 games, waaronder populaire spellen als ‘Among Us’ en ‘Cuphead’.

De problemen ontstonden midden vorige week, toen Unity zijn nieuwe ‘Runtime Fee’- beleid aankondigde. In dat nieuwe systeem moeten ontwikkelaars betalen voor elke installatie van een game dat werd gemaakt met hun Unity Engine. Er was algemeen vrij veel verwarring over het systeem, omdat niet meteen duidelijk was of herinstalls zouden worden meegerekend, of installaties op verschillende toestellen van bijvoorbeeld dezelfde Steam-account.

De algehele consensus leek echter dat dit zeer slecht nieuws was voor de veelal kleinere Indie-makers die van Unity gebruikmaken en op het einde van de rit weinig aan zo’n game overhouden. Ook is het nog de vraag of deze aanpassingen in lijn zijn met Unity’s eigen gebruiksvoorwaarden. De criteria voor de Runtime Fee bevatten onder meer dat een game 200.000 keer geïnstalleerd moest zijn, en in de voorbije maanden 200.000 dollar aan omzet moest draaien. Volgens Unity zelf is de grote meerderheid van de klanten daar niet onder. Het beleid wordt nu aangepast, aldus Unity in een mededeling, al is nog niet duidelijk op welke manier.