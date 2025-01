Je kan nu Doom spelen in een pdf-bestand

De shooter game uit 1993 kan je al spelen op toasters, koelkasten, geldautomaten en meer. Maar een pdf is het nieuwste medium dat Doom kan draaien.

Het geldt al langer als een uitdaging voor ontwikkelaars om te zien waar je de iconische shooter op kunt draaien, een van de redenen dat Doom ‘ports’ heeft op een hoop verschillende toestellen die daar niet voor lijken gemaakt, zoals de iPod Nano of smartwatches.

Op Github kan je nu ook een port vinden naar een pdf-bestand. De maker, ene ading2210, zegt dat hij geïnspireerd werd door een andere pdf-port, eentje van puzzelspelletje Tetris. Dat is dus ook al even te spelen binnen een pdf.

© vk6

De beeldkwaliteit, getoond in dit filmpje, is verre van geweldig, maar wel herkenbaar voor wie het origineel speelde. De auteur gebruikt verschillende tekstvelden met een hoop ASCII-karakters om de beelden op het scherm te krijgen binnen de limieten van een pdf-bestand. Een staaltje creativiteit, en weer een extra toevoeging aan de lijst. ‘Will it run Doom?’ Steeds vaker is het antwoord blijkbaar ‘ja’.