Microsoft gaat de strijd aan met SteamOS en brengt Xbox-ervaring naar Windows 11

Na jaren van klachten van gamers wil Microsoft Windows 11 optimaliseren voor games op draagbare apparaten. Dat doet het onder druk van SteamOS dat door zijn specifieke focus op spellen aan de dominantie van diens besturingssysteem knabbelt.

Het was tijdens een rondetafelgesprek op het recente The Future of Gaming Handhelds-evenement van Lenovo en AMD in Las Vegas dat Microsofts ‘Next Generation’-Vice President Jason Ronald er op hintte dat Microsoft de Xbox-ervaring naar Windows-pc’s wil brengen. Daarmee lijkt Microsoft impliciet te erkennen dat zijn spelcomputers beter kunnen, zeker wat betreft de prestaties van Windows 11 ter zake. En dat is een klacht die gamers al vaker ten berde brachten: het besturingssysteem voelt op draagbare apparaten onhandig en ingewikkeld aan, zeker in vergelijking met de Xbox-consoles van Microsoft of SteamOS van Valve, die allebei voor spelapparaten zijn ontworpen.

Gamen als op een Xbox

Om de Xbox-ervaring naar Windows pc’s te brengen wil Microsoft de twee systemen combineren. Het zou de gebruiksvriendelijke, console-achtige functies van Xbox, zoals snelle toegang tot games en eenvoudige navigatie, willen integreren in Windows voor handhelds. Zo kunnen gamers Windows voor draagbare apparaten intuïtiever te gebruiken, zonder ingewikkelde instellingen of desktopmenu’s te moeten doorlopen. Ronald liet doorschemeren dat het bedrijf hier actief op werkt en dat we dit jaar een aantal grote verbeteringen zullen zien, zodat Windows 11 bij het gamen zal aanvoelen als een Xbox.

Aan The Verge legde Ronald uit dat het idee verder gaat dan de huidige stand van zaken, waarbij er compacte modi zijn voor Xbox-apps in Windows 11 die lijken op hoe een spelconsole werkt. De hele aanpassing zou ook andere aspecten van Windows 11 aanpakken zodat ze beter werken met gamecontrollers.

Tijdens het rondetafelgesprek werd niet duidelijk of Ronald het over een speciale versie van Windows had voor draagbare gamingtoestellen, of dat er toevoegingen aan Windows 11 zullen worden gedaan. Ronald zei dat zijn team werkt aan ‘fundamentele interactiemodellen’ die werken ongeacht het besturingssysteem dat door een apparaat wordt gebruikt, en die ervoor zorgen dat gebruikers hoe dan ook een solide game-ervaring krijgen.