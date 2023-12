Review: PlayStation Portal – Een luxe verlengstuk voor je PS5

Wie gehoopt had op een next-gen opvolger van de PlayStation Portable (PSP) of Vita, is eraan voor de moeite. De nieuwe Portal is namelijk geen draagbare stand-alone spelconsole, maar wel een sidekick voor de PS5. Handig voor als de tv ‘bezet’ is, of voor wanneer je gewoon vanuit je luie bed wil gamen. Maar heb je daar 220 euro voor veil?

Sony Interactive Entertainment noemt de Portal een Remote Player voor de PS5-console. Zo’n remote player is verre van nieuw: met de juiste app of software (voor pc en Mac) tover je je smartphone, tablet of computer (en intussen ook Android-tv) immers ook vlot om tot zo’n ‘PlayStation die je op afstand bedient’. Gratis en voor niets zelfs, én je kan in zo’n setup ook gewoon de controller van je PlayStation (blijven) gebruiken. Wat voegt deze Portal dan eigenlijk nog toe?

Hassle-free

Het beste antwoord op die vraag dat wij kunnen bedenken, is: een bijzonder fijne, want hassle-free all-in-one oplossing. Qua gebruiksgemak en betrouwbaarheid overtreft de Portal moeiteloos de eerdergenoemde Remote Player-oplossingen, waarbij je soms toch een beetje moet hannesen om de boel lekker en zonder lag aan de praat te krijgen (en te houden). Grootste troef is de combinatie van een puik 8-inch LCD-scherm met de vertrouwde PS5-controller, compleet met haptic feedback en de adaptive trigger-functie voor een dynamische weerstand op de trekkers. De Portal is wel een stuk breder en ook wat zwaarder dan een ‘klassieke’ controller, en dat vergt zeker in het begin wel enige gewenning.

Je zou kunnen zeggen dat het jammer is dat de Portal geen OLED-display meekreeg, zoals op de jongste Nintendo Switch. Maar waarschijnlijk had dit de prijs nog verder opgevoerd, terwijl de beeldkwaliteit van het IPS LED-scherm eigenlijk prima voldoet: het is helder, rijk aan contrast en goed voor een 1080p Full HD-resolutie met – in optimale omstandigheden – framerates tot 60fps (beeldjes per seconde). Dat hangt allemaal af van de verbindingssnelheid, waarover zo meteen meer.

Virtueel touchpad

Thuis, op het eigen wifi-netwerk, komt de Portal het best uit de verf. Het toestel legt vrij snel verbinding met de PlayStation 5, eenmaal die geconfigureerd is voor Remote Play-ondersteuning, en van hinderlijke vertragingen (lag) is tijdens het spelen zo goed als geen sprake. Op het 8-inch scherm zie je exact hetzelfde als wat zich op de televisie afspeelt, met uitzondering van een paar kleine extra icoontjes. Zo ontwaren we rechts bovenaan op de Portal indicaties van het draadloze signaal, de batterijstatus, een klokje en een knop waarmee je snel de belangrijkste instellingen bereikt.

Opvallend: in tegenstelling tot een gewone PS5-controller heeft de Portal geen fysiek touchpad. In plaats daarvan zijn er speciale aanraakgevoelige vlakken verwerkt in de interface, die als een extra laagje bovenop de games zweven (en onzichtbaar blijven totdat je ze beroert). Want ja, de Portal beschikt over een volwaardig touchscreen, en ook daarmee kan je in principe de hele PlayStation bedienen.

Over de hardware verder weinig tot geen klachten, ware het niet dat Sony echt wel een ‘blind’ vertrouwen heeft in het ‘knopjesgeheugen’ van zijn fanbase. Veel buttons op en rond de Portal zijn vervaardigd uit zwart kunststof, en dat maakt het (met name in het donker) best lastig om ze te identificeren op een al even zwarte achtergrond. Het gaat dan met name over de volumebuttons, de koppelknop voor een draadloze hoofdtelefoon en de toets om de microfoon in of uit te schakelen. Maar goed, na een tijdje weet je die waarschijnlijk ook wel op de tast te vinden.

En buitenshuis?

Dat de Portal zelf geen games ‘aan boord’ heeft wil gelukkig niet zeggen dat je gedoemd (geDOOMd?) bent om in de buurt van je thuisnetwerk te blijven. Elke wifi-infrastructuur die snel genoeg is, volstaat in principe om met het apparaat vanop afstand in te loggen bij de PS5 in je woonst. De fabrikant spreekt over minstens 5 Mbps, maar adviseert voor een goede ervaring een snellere internetverbinding van minstens 15 Mbps.

Dat mag tegenwoordig eigenlijk geen probleem meer zijn (bij vrienden, familie, et cetera) maar je merkt onder zulke omstandigheden wel dat het aanzienlijk langer kan duren voordat de toestellen elkaar de hand schudden, soms wel minutenlang. (Sommige reviewers hebben het over tien minuten, maar zo’n wachttijd bleef ons bespaard tijdens de test). Geen ramp, maar ook niet echt een pretje. Irritanter is dat je nooit weet hoe lang het precies gaat duren. De ene keer kan je meteen aan de bak, een andere keer heb je tijd genoeg om eerst nog even een zak chips te gaan halen. Hopelijk weet Sony Interactive Entertainment hier middels een update nog wat logica in aan te brengen.

Shooter versus Sackboy

Met de lag valt het, ook op grotere afstand, gelukkig goed mee. Al hangt dat uiteraard ook een beetje van het soort spel af: bij een racegame of shooter zijn milliseconden nu eenmaal belangrijker dan bij een potje Unravel of Sackboy. Dus àls het een keer hapert… vlieg je ongetwijfeld sneller uit de bocht of onderga je eerder een respawn dan bij een normale PS5-sessie.

Minpunten? Welja, we hadden misschien gehoopt op een volwaardig PlayStation-antwoord op de Nintendo Switch, waarmee je echt overal je favoriete games kon spelen. Maar Sony dacht er anders over. Wat we wél krijgen, is een tussenoplossing. Een gadget dat je overal in huis (snel) kan beetpakken om een potje te gamen op je PS5, en waarmee je ook los kan gaan in iemand anders z’n stulpje, maar dat on-the-go uiteindelijk geen match is voor de Switch.

Technisch kan het overigens wel, de console via een wifi-hotspot verbinden met je smartphone, en zo een 4G- of 5G-verbinding opzetten om contact te leggen met je PlayStation 5. Zeker met 5G-snelheden is dat prima te doen, weerom met opvallend weinig lag. Vraag is alleen hoeveel PlayStation Portal-bezitters – toch een overwegend jeugdig publiek – al over een 5G-smartphone beschikken, om nog maar te zwijgen over de potige databundel die nodig is om een maandlang ‘over the air’ games te kunnen streamen naar het gadget. Het is wat ons betreft niet waar de Portal voor gemaakt is.

Conclusie

Hoe je het ook draait of keert, de Portal is vooral een luxe verlengstuk voor je PlayStation 5. Heb je het gadget nodig? Dat hangt vooral af van hoe happy je bent met de reeds bestaande Remote Play-oplossingen. Qua gebruiksgemak scoort de Portal sowieso hoger: het is aanzetten en spelen maar, waar in huis je je ook bevindt. Daar betaal je wel een stevige prijs voor, maar weet dat je met de Portal in principe een tweede PS5-controller kan uitsparen (ter waarde van zo’n 70 euro).

Kortom: een prima product waar zeker een markt voor bestaat. Maar voor de prijs van bijna 220 euro koop je ook drie, misschien wel vier hele coole nieuwe games, en dan snappen we best dat de prioriteiten elders liggen.