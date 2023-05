Sony komt met draagbaar gamesysteem

Sony gaat een draagbaar toestel uitbrengen waarmee je PS5 games kunt streamen. Dat heeft de techgigant bevestigd.

Een naam voor het toestel, buiten het voorlopige ‘Project Q’, is er nog niet, maar het gaat om een draagbaar toestel met een schermdiagonaal van 8 inch. Ook een lanceerdatum is nog niet officieel. Geruchten hebben het echter over november van dit jaar.

Project Q zou eigenaars van een PS5 moeten toelaten om games via wifi naar een 8-inch scherm te streamen, dat aan beide zijden voorzien is van controllers gelijkaardig aan de DualSense PS5 controller. Het gaat voor de duidelijkheid niet om een alleenstaand gamesysteem (zoals de Nintendo Switch of Valve’s Steam Deck, die qua vorm gelijkaardig zijn), maar om een uitbreiding van de PS5. Je zal die laatste dus geïnstalleerd moeten hebben, om dan via wifi games naar het draagbare toestel te kunnen streamen.

Vraag is momenteel nog of het nieuwe toestel ook buitenshuis, via mobile data bijvoorbeeld, te gebruiken zou zijn. Op dit moment is het al mogelijk om PS5-games te streamen naar pc, Mac of mobiele toestellen op iOS en Android. Om daar nog het verschil te maken is er mogelijk meer nodig dan de betere controller-opties van Project Q.