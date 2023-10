Sony kondigt dunnere update voor PlayStation 5 aan

Het kon niet uitblijven (want het gebeurde bij iedere versie van de console): de PlayStation 5 krijgt een vormelijke update. Er komt een dunnere versie aan, zegt fabrikant Sony, en die zal uitsluitend zonder drive voor fysieke games verschijnen.

Dit najaar is de PlayStation 5 al drie jaar in de handel, en dat betekent ook weer dat Sony een van zijn langlopende tradities voortzet: een nieuwe (lees vooral: kleinere) vormelijke update voor zijn console. Net zoals er op een gegeven moment ‘slim’ versies van de PlayStation 2 tot 4 verschenen, en de eerste PlayStation nog laat in zijn leven werd omgevormd tot de op draagbaarheid gerichte PSOne, staat er in november een 30 procent dunnere en 18 procent minder zware PlayStation 5 op stapel.

© Sony

Geen prijsdaling

De nieuwe versie zal eerst verkrijgbaar zijn in de V.S., om in de maanden daarna ook beschikbaar te worden in andere werelddelen. Er worden vanaf dat moment geen nieuwe exemplaren meer gefabriceerd van de huidige, buikigere versie van het toestel. Die worden gewoon doorverkocht totdat de inventaris op is. Er gaat geen prijsdaling gepaard met de release van de ‘slim’-versie: de richtprijs blijft 450 euro voor de versie zonder schijfjesdrive.

In principe verschijnt er ook nog altijd een versie met die laatste, die honderd euro duurder is, maar de drive is nu een losstaande module die van buitenaf in het toestel kan worden geïntegreerd.

Drive uitgefaseerd

Het is duidelijk dat Sony op termijn helemaal van die drive af wil, wat ook strookt met de richting die de markt uitgaat: slechts 28 procent van alle verkochte videogames in 2022 was in fysieke vorm, zegt marktstudiebureau Newzoo. Wel pakt de fabrikant het voorzichtig aan: de schijfjesdrive komt later uit als losse module voor 120 euro. Ook wie in principe de digital-only versie koopt kan zich dus nog bedenken.

De nieuwe PS5 krijgt verder twee USB-C-poorten vooraan. De enige USB-A-poort zal naar achteren verhuizen. Een horizontale standaard wordt meegeleverd, een verticale komt op de markt voor 30 euro. Begin volgend jaar verschijnen er vanaf 55 euro het stuk ook nieuwe coverplates in matzwart, rood, blauw en zilver.