Verkoop Ubisoft-games ingestort in aanloop naar nieuwe Assassin’s Creed

Gameontwikkelaar Ubisoft heeft de verkoop van zijn games de afgelopen maanden zien kelderen. Het Franse bedrijf moest tot twee keer toe zijn nieuwste titel in de populaire Assassin’s Creed-reeks uitstellen. De lancering van Shadows staat nu gepland voor 20 maart, en volgens Ubisoft lopen de bestellingen alvast goed.

De nettoboekingen, een maatstaf voor omzet zonder uitgestelde inkomsten, kwamen voor de maanden oktober tot en met december uit op bijna 302 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 626 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van Ubisofts gebroken boekjaar bedroegen de nettoboekingen 944 miljoen euro, tegen ruim 1,4 miljard euro vorig boekjaar.

Hoopvol

Ubisoft lijkt de hoop nu te hebben gevestigd op Assassin’s Creed Shadows. Dat spel had oorspronkelijk in november vorig jaar al moeten uitkomen. De bestellingen van klanten zouden volgens Ubisoft inmiddels in lijn lopen met die van Assassin’s Creed Odyssey, de op een na meest succesvolle game in de reeks. Dat spel verscheen in 2018.