Influencers moeten adres niet meer prijsgeven

Influencers moeten hun adres dan toch niet vermelden op hun profiel op TikTok, Instagram of andere sociale media.

Influencers riskeerden boetes tot 80.000 euro als ze hun zakelijk adres niet vermelden op sociale media. Verschillende bekende influencers weigerden dat uit privacyoverwegingen. Maar nu blijkt dat de website van de FOD Econmie onlangs werd aangepast, zo schrijft De Standaard. ‘U kunt ook aan deze verplichting voldoen door op uw socialemediakanalen te verwijzen naar uw website. U moet op die website dan uw ondernemingsgegevens vermelden’, staat er nu.

Het kabinet van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) heeft het over een nieuwe optie: ‘Naast de mogelijkheid van een vestigingsadres bij een bedrijvencentrum is dit voor influencers opnieuw een manier om te vermijden dat ze hun privéadres rechtstreeks op hun socialemediaprofielen moeten zetten’, klinkt het. ‘Intussen is de staatssecretaris al enkele weken op Europees niveau op zoek naar extra manieren om hun privacy te beschermen.’