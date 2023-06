Meta en Oppo kondigen headsets aan in afwachting van Apple

Facebook-moeder Meta Platforms heeft een nieuwe VR-headset aangekondigd. De Meta Quest 3 zal in het najaar op de markt komen, vermoedelijk samen met nieuwe lanceringen van concurrenten Apple en Oppo.

De Quest 3 VR van moet de nieuwste versie vormen van Meta’s virtual reality headset. De brillen moeten je toelaten om ‘in’ een game of beleving te stappen door het scherm veel dichter te brengen. Het ontwerp van de Quest 3 is alvast lichter in gewicht dan zijn voorganger en bevat een Snapdragon chip die de grafische performance moet verdubbelen. Een versie met 128GB moet deze herfst beschikbaar zijn voor zo’n 500 dollar (en waarschijnlijk een gelijkaardige prijs in euro’s). Dat schrijft Mark Zuckerberg bij wijze van persbericht op zijn Instagram.

De Meta Quest 3 © Meta

Het toestel is compatibel met virtual reality games die voor de Quest 2 zijn gemaakt, maar zou ook de echte wereld om de gebruiker heen meenemen in de VR-beleving. In die zin zou het meer een zogeheten mixed reality headset (MR) worden dan pure VR.

Najaar vol brillen

De timing van de aankondiging is ook niet geheel toevallig. Maandag houdt Apple zijn belangrijke jaarlijkse presentatie tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daar zal de iPhonemaker naar verwachting ook een eigen MR-bril en een bijhorend softwareplatform presenteren.

Ook het smartphonemerk Oppo kondigt overigens een MR-bril aan. Diens MR Glass is bedoeld voor ontwikkelaars en moet vooral helpen bij het ontwikkelen van apps voor mixed reality. De bril van Oppo bevat ook al een Snapdragon chip.

De terugkeer van het metaverse?

Meta is al langer actief op VR-gebied. Topman en oprichter Mark Zuckerberg zette enkele jaren geleden vol in op het ‘metaverse’, een virtuele omgeving waarin mensen kunnen vergaderen of spelletjes spelen. Onder druk van aandeelhouders, en midden in de huidige hype rond generatieve AI, lijkt Meta nu wat minder geld in dat concept te pompen, maar helemaal weg is het dus niet.

Virtual reality en augmented reality (waar je via een bril een extra laag op de bestaand werelde legt), en nu de combinatie daarvan als mixed reality bestaan al een tijdje maar wachten nog op de grote doorbraak. Ze worden vandaag vooral gebruikt voor gaming. Nu Apple ook in die markt lijkt te stappen, is het nog de vraag of de techgigant de interesse van het grote publiek kan aanwakkeren.