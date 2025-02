Voortaan kan je foto’s en spraakberichten sturen naar ChatGPT sturen via WhatsApp

Wie wil kan voortaan foto’s en spraakberichten naar ChatGPT sturen vanuit WhatsApp. De AI lijkt die goed te begrijpen, al zijn er beperkingen aan het antwoord.

Temidden van een reeks aankondigingen in december stelde OpenAI de mogelijkheid voor om ChatGPT via Whatsapp te contacteren om daar te chatten met de AI van het bedrijf. Binnen de VS kon je ook één gesprek per maand van 15 minuten voeren.

Die mogelijkheid wordt nu uitgebreid waardoor je ook foto’s en spraakberichten kan sturen naar ChatGPT via WhatsApp, ook vanuit Europa. Dat werkt op dezelfde manier als een foto of spraakbericht naar vrienden sturen. Voeg het nummer 1 (800) 242-8478 toe aan je WhatsApp-contacten en je kan een gesprek met de chatbot voeren. Die gebruikt daarvoor het GPT-4 model.

Op zich bevat de uitbreiding geen nieuwe technologie. Beeld- en spraakherkenning zitten al even in ChatGPT en ook foto’s en spraakberichten binnen WhatsApp zijn geen nieuwigheid. Maar de twee gecombineerd maken van de tool wel een zeer handige companion in een omgeving die door bijna drie miljard mensen wordt gebruikt.

Data News deed kort de test en stelde vast dat de chatbot Nederlands of Frans begrijpt als je het zo aanspreekt, net zoals in de ChatGPT app of website. Sturen we een foto van een Knack-cover met Georges-Louis Bouchez op, dan herkent hij de persoon niet, al herkende het wel een stuk van de voornaam die nog zichtbaar was op de foto. Fotograferen we een document van de overheid dan legt ChatGPT ons uit wat we moeten doen en tegen welke datum. Ook onze vuile koffietas werd in die hoedanigheid herkend en vuil bevonden.

Gesproken Nederlands of Frans

Spraakberichten worden, ook in het Nederlands of Frans, bijzonder accuraat begrepen, maar het antwoord is soms twijfelachtig. Vragen we in het Nederlands welke dag we vandaag zijn, dan krijgen we op woensdag 5 februari te horen dat we maandag 5 februari zijn. Vragen we in het Frans wie de Belgische premier is, dan krijgen we te horen dat dat Alexander De Croo is. We moeten wel opmerken dat ChatGPT maar tot september 2021 kennis heeft en dus niet op de hoogte is van actuele feiten. Mogelijk is dat ook de reden dat de datum verkeerd werd berekend.

Volgens Engadget is het ook mogelijk om een betalende account aan het WhatsApp-gesprek te koppelen voor meer mogelijkheden. Maar dat lijkt in praktijk, tenminste vanuit Europa, (nog) niet mogelijk. Ook als we het OpenAI zelf vragen, zegt die dat het niet kan.