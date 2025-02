Eerste porno-app voor iOS verschijnt in alternatieve app store in EU

In de Europese appwinkel AltStore PAL is een eerste native iOS porno-app verschenen. De DMA-regels in de EU dwingen onder meer Apple om alternatieven voor zijn App Store toe te laten, die dus ook apps hebben die verboden zijn in de ‘officiële’ winkel.

De app, genaamd Hot Tub, verschijnt op de alternatieve appwinkel AltStore PAL, en is alleen in de EU te gebruiken. Ze heeft ook Apple’s eigen notarisatieproces doorlopen en is dus op technisch vlak ‘goedgekeurd’. De app voldoet, met andere woorden aan de minimumvereisten voor veiligheid en performantie op iOS.

Het gaat om een ‘native’ app die vooral een soort aggregator vormt. iOS-gebruikers kunnen ermee video’s opzoeken en afspelen van een reeks pornosites, zoals Pornhub, Xvideos en XHamster, zonder dat via de browser te doen. De app zegt op deze manier ook gebruikers te beschermen tegen de zondvloed aan ads en mogelijke scams die gebruikers over zich heen krijgen wanneer ze naar deze sites zouden surfen.

DMA

Alternatieve appwinkels voor iOS, zoals AltStore PAL, zijn een rechtstreeks gevolg van de Digital Markets Act. De EU voerde deze regelgeving vorig jaar in, en ze verplicht onder meer grote techbedrijven om hun platform open te stellen voor derde partijen. Apple, dat wereldwijd alleen de App Store toelaat op zijn iPhones, moet in de EU dus ook andere appwinkels een plaats bieden. En die alternatieven hoeven zich niet aan de strenge Apple-regels te houden wanneer het gaat om content. Logisch direct gevolg: porno.

AltStore ontwikkelaar Riley Testut zegt naar aanleiding van deze goedkeuring zijn inkomsten uit Patreon te doneren aan goede doelen die sekswerkers en de LGBTQIA+-gemeenschap ondersteunen. De alternatieve winkel vormt zo, volgens Testut, een vuist tegen schadelijke richtlijnen die worden opgelegd door politici en grote bedrijven.

Apple, van zijn kant, zegt in een mededeling dat het niet omzeggens gelukkig is met deze app: ‘We maken ons diepe zorgen over de veiligheidsrisico’s die hardcore porno-apps kunnen creëren voor EU-gebruikers, vooral kinderen.’ Het bedrijf voegt er aan toe dat de app in zijn eigen App Store nooit zou zijn goedgekeurd.