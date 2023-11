Helft van de Belgische werknemers erkent smartphoneverslaving

De wetgever, werkgevers én modale burgers lijken zich bewust van de risico’s van permanente digitale connectie. Toch gaan de cijfers steeds verder de verkeerde richting uit. Uit een recente enquête blijkt dat 48 procent van de werknemers toegeeft ‘verslaafd’ te zijn aan de smartphone.

Het onderzoek werd eind oktober uitgevoerd bij vierhonderd Belgen en Nederlanders en peilde naar de relatie tussen digitale connectie en professioneel welbevinden. Daaruit blijkt dat leven en werk voor veel mensen bijzonder innig met elkaar verbonden zijn.

Onontkoombaar

Zo checkt 44 procent van de ondervraagden de eerste professionele berichten nog voor de aanvang van de werkdag. Interessante vaststelling: wie ’s ochtends in de eigen tijd werkgerelateerde berichten leest, heeft ’s avonds veel vaker (81 procent) het gevoel heel de dag hard te hebben gewerkt, maar uiteindelijk te weinig te hebben gedaan. Blijkbaar geldt hier: hoe meer iemand in zijn privétijd digitaal geconnecteerd is met het werk, hoe kleiner het gevoel van controle over de werkdag en de eigen agenda.

De onontkoombaarheid van de smartphone blijkt ook uit het gegeven dat ongeveer drie op vier werknemers (73 procent) geregeld op zoek gaat naar nieuwe digitale berichten of nieuws zónder dat ze door notificaties getriggerd worden. De fysieke nabijheid van het toestel volstaat blijkbaar als trigger. Dat doet de onderzoekers vermoeden dat het uitschakelen van piepjes en meldingen geen afdoend middel meer is in de strijd tegen de smartphoneverslaving. Een nipte meerderheid (51 procent) beseft trouwens dat hun smartphonegebruik momenteel nog altijd toeneemt.

Week van de Deconnectie

Het onderzoek vond plaats aan de vooravond van de Week van de Deconnectie (13-19 november). ‘Het belangrijkste doel van zo’n week is werknemers, werkgevers en gezinnen stil te laten staan bij onze collectieve digitale gewoontes’, zegt initiatiefnemer Gunnar Michielssen. ‘De smartphone en het internet hebben onze manier van samenleven en -werken in nauwelijks twintig jaar tijd compleet overhoopgegooid. Het onderzoek wijst uit dat aan deze ontwikkeling niet alleen voordelen verbonden zijn.’

Volgens Michielssen moeten we de Week van de Deconnectie beschouwen als een ‘bezinningsweek’ waarin we het debat openen over de gevolgen van de digitale revolutie om ‘op termijn te komen tot een nieuw en gezond evenwicht tussen ons online en offline leven.’

Van de ondervraagden gaf 64 procent aan misschien dan wel zeker deel te nemen aan de Week van de Deconnectie. Toch worden er volgens Gunnar Michielssen al te vaak drogredenen ingeroepen om niet mee te doen. Zo liet één respondent weten niet te kunnen deelnemen omdat hij dan het rendement van zijn zonnepanelen niet zou kunnen checken. ‘We zijn blijkbaar zo verknocht aan de permanente informatiebrij, dat ook triviale data voor sommige mensen levensnoodzakelijk lijken.’