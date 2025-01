Honor introduceert de Magic7 Pro met 200 megapixel zoomlens

Met de nieuwe Magic7 Pro wil fabrikant Honor de strijd aangaan met de flagship-telefoons van concurrenten als OnePlus, Samsung en Xiaomi. De smartphone herbergt de krachtigste Snapdragon-processor van dit moment, maar valt ook op door zijn telelens van 200 megapixel, handige Magic Portal-diensten en uiteraard een vrachtlading aan AI-functionaliteit.

Aan rekenkracht is alvast geen gebrek. De Honor Magic7 Pro wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, dat onder meer de nieuwe Oryon CPU en Adreno GPU van Qualcomm omvat. Een andere blikvanger, meer letterlijk dan, is het 6,8-inch grote scherm dat via AI (kunstmatige intelligentie) voor meer oogcomfort moet zorgen. Het zogeheten Circular Polarized Light Display bootst de eigenschappen van zonlicht na en zorgt zo een zachte, meer gelijkmatige verlichting vanuit elke hoek.

AI Super Zoom

Wat camera’s betreft noemden we al de telelens waarachter een 1/1.4-inch sensor van liefst 200 megapixel schuilgaat. De AI Super Zoom-functie maakt zelfs vergrotingen van 30x tot 100x mogelijk van onderwerpen op grote afstand. Daarnaast omvat de optiek een Falcon hoofdcamera van 50MP en een groothoeklens van eveneens 50 megapixel. De speciale Harcourt-instellingen moeten dan weer resulteren in ‘portretten met verfijnde belichting’.

De accu van 5.270 mAh kan via een compatibele charger met 100 Watt worden opgeladen in slechts 33 minuten. Draadloos opladen kan ook, en wel aan 80W.

Binnenkort: het verdict

De Honor Magic7 Pro kost een stevige 1.299,90 euro en is vanaf 15 januari verkrijgbaar in de kleuren Lunar Shadow Grey, Breeze Blue en zwart. Binnenkort lees je op Data News een uitgebreide review van deze nieuwe smartphone.