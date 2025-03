Huawei toont XL-smartphone die dubbelvouwt op MWC (video)

Huawei weet op MWC uit te pakken met de enige smartphone die uit drie delen bestaat. Een dunne smartphone die je twee keer kan uitvouwen tot een tablet.

Huawei wist in het najaar al de aandacht te trekken met de Mate XT. Een smartphone die opgevouwen een heel normaal scherm van 6,4 inch heeft, éénmaal uitgevouwen gaat dat naar 7,9 inch en volledig open heb je een telefoon/tablet van 10,2 inch.

Het toestel werd destijds in China kort getoond aan het grote publiek. Nu komt Huawei de Mate XT tonen op MWC waar Data News hem kort even in handen had.



Wat meteen opvalt is dat de Mate XT met 3,6 millimeter dikte (uitgevouwen) bijzonder dun is. Wat maakt dat hij opgevouwen nauwelijks iets dikker is dan een doorsnee smartphone. De 298 gram maken hem iets zwaarder dan een gewone smartphone, maar ook niet dat het stoort.

Bij een korte hands-on merken we onder meer hoe een spel vlot meeschaalt en draait naargelang we ons scherm opendraaien, je kan de telefoon dus zowel met één, twee of drie panelen gebruiken. De scharnieren om dat te doen zijn vrij stevig, je toestel gaat daardoor niet ongewenst openvallen. Al vraagt het ook wel wat moeite om het vlot te openen.

1/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 2/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 3/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 4/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 5/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 6/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 7/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 8/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 1/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 2/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 3/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 4/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 5/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 6/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 7/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten 8/8 Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten Huawei Mate XT © Pieterjan Van Leemputten

Op de vraag waar en wanneer het toestel te koop is, moeten we wel wat teleurstelling brengen. Momenteel is de Mate XT te koop in China en Huawei zal het toestel ook in andere Aziatische landen uitbrengen. Een Europese release sluit het bedrijf niet uit, maar dat is op dit momentl verre van zeker. In Azië ligt de prijs momenteel (omgerekend) op zo’n drieduizend euro.