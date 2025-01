Meer details gelekt over volgende ‘goedkope’ iPhone SE

Met zijn SE-model brengt Apple om de paar jaar een meer betaalbare en daarom erg populaire iPhone-versie uit. De lancering van de iPhone SE 4 lijkt nu niet veraf meer, zo blijkt uit alle details die de afgelopen tijd zijn gelekt.

Lange tijd werd gedacht dat de volgende SE-versie naar de naam iPhone 16E zou gaan luisteren, maar volgens Evan Blass – een bekende geruchtenlekker – lijkt Apple uiteindelijk toch af te zien van zo’n rebranding. Dit moet blijken uit een afbeelding die Blass in een privébericht op X heeft gepost, met wat lijkt op een stukje sourcecode waarin een ‘iPhone SE (4th Gen)’ wordt vermeld.

Dynamic Island

Evan Blass deelde volgens website MacRumors ook een vermoedelijke afbeelding van de volgende SE, waarop een Dynamic Island te zien is in plaats van een gewone camera-notch. Het Dynamic Island is een minischermpje op de plaats waar bij vroegere iPhones (lees: vóór de 14 Pro) nog de luidspreker zat. Actieve apps kunnen het schermpje gebruiken voor meldingen en activiteiten, zoals een memo die wordt ingesproken, of zelf een beknopte routebeschrijving.

De meeste geruchtensites zijn het er verder over eens dat de iPhone SE 4 een OLED-scherm van 6,1-inch zal hebben, naast features als Face ID (gezichtsherkenning), een enkele camera van 48 megapixel en uiteraard een (intussen verplichte) USB-C-aansluiting. Vermoedelijk krijgt de nieuwe SE-uitvoering ook een nieuwe hoofdprocessor en wat meer werkgeheugen, om overweg te kunnen met Apple Intelligence: de AI-technologie van het fruitmerk.

De vorige iPhone SE dateert intussen alweer van maart 2022 en kostte bij zijn introductie 529 euro. Insiders verwachten dat Apple het nieuwe model opnieuw omstreeks maart of april zal uitbrengen.