Motorola stelt nieuwe foldables voor

Motorola stelt twee vouwbare smartphones en een gewoon toestel voor. Het topmodel zal 1.200 euro kosten, het instapmodel komt op 900 euro.

De Motorola razr 40 ultra is het topmodel van de reeks. Met een Snapdragon 8+ Gen 1 processor en ‘het grootste, meest interactieve externe display op een flip phone’, aldus het persbericht van Motorola. Concreet is dat een 3,5 inch scherm met een 144Hz ververssnelheid en 1056X1066 resolutie..

Verder beschikt het toestel over een 12 megapixel hoofdcamera met f/1.5 diafragma, een 32 megapixel selfiecamera en een 13 megapixel ultrawide + macro lens voor groothoek opnames. De razr 40 ultra is vanaf juli te koop in ons land voor 1.199,99 euro.

De Motorola razr 40 ultra © Motorola

Voor wie dat iets te hoog gegrepen is, komt Motorola ook met een ‘gewone’ razr 40, eveneens een foldable. We vermoeden dat het bedrijf daar zelf niet zo enthousiast over is, want in het persbericht vermeldt het bedrijf quasi geen details. We weten dat er een iets kleiner scherm op zit en een 64 megapixel hoofdcamera, met eveneens een 13MP ultrawide + macro camera, aangevuld met een 32 megapixel frontcamera.

De Motorola razr 40 © Motorola

Welke processor of batterij het toestel heeft, deelt Motorola niet mee. Maar op de website van The Verge leren we dat het om een Snapdragon 7 Gen 1 gaat met 4.200 mAh batterij. Wel lezen we dat het toestel is gemaakt voor trendsetters en smaakmakers ‘die graag willen opvallen in een menigte.’ Het wereldwijd marktaandeel van Motorola hangt rond de 2 procent dus technisch gezien val je anno 2023 wel op met een Motorola. De razr 40 is vanaf juli te koop voor 899,99 euro.

Tot slot kondigt Motorola ook de edge 40 Viva Magenta editie aan, een klassieke smartphone in de gelijknamige kleur, die 7,58 millimeter dun is. IP68 water- en stofbestendig, met een 50 megapixel camera. Ook hier deelt Motorola geen technische details. Dit toestel is meteen te koop vanaf 599,99 euro.