Motorola toont superflexibele foldable

Motorola heeft op een event van moederbedrijf Lenovo een nieuwe foldable getoond die niet gewoon open- en dichtklapt, maar echt kan buigen in verschillende posities.

Het toestel heeft plat een 6,9 inch scherm, maar kan buigen zodat je het in andere posities op tafel kan zetten, of zelfs (half) rond je pols kan dragen op momenten dat je beide handen nodig hebt. Het scherm heeft een FHD+ pOLED scherm.

Details onbekend

Meer details zijn er momenteel niet beschikbaar. Terwijl het persbericht van Motorola barst van de superlatieven, heeft het toestel zelf nog geen naam, prijs of datum van verschijnen. Zelfs de specificaties worden niet meegedeeld. We weten dus niet of dit op de laatste Snapdragon chip draait, of op gefermenteerde bloemkool, al gaat onze redactionele gok eerder uit van dat eerste.

Verder leren we dat Motorola ook werkt aan een aantal AI-toepassingen. Zo ga je een foto van je outfit kunnen nemen en past de achtergrond van je telefoon zich daarop aan. Ook werkt het aan een persoonlijke assistent, MotoAI, die vragen kan beantwoorden en taken kan inplannen.

Dat is op zich niets nieuws, maar Lenovo zegt wel dat die assistent lokaal werkt, waardoor gegevens in principe beter zijn beschermd. Ook werkt het aan functies waarbij een foto van een document automatisch zonder schaduwen en kreuken wordt getoond, of waar een screenshot van op sociale media automatisch persoonlijke gegevens onherkenbaar maakt.