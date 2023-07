Nieuwe Belgische mobiele operator Undo belooft CO2-bewust aanbod

België heeft een nieuwe mobiele telecomoperator. Undo gebruikt het netwerk van Orange en compenseert de ecologische voetafdruk van uw mobiel gebruik.

Voor alle duidelijkheid: Undo is een zogeheten mvno – een ‘mobile virtual network operator’ – oftewel een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler, in dit geval Orange. Het gaat om een initiatief van Effortel: een Brussels bedrijf dat van mvno’s – vaak in opdracht van klanten – haar specialiteit gemaakt heeft. Effortel is ook actief buiten onze landsgrenzen en zelfs buiten Europa in het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Wat Undo anders doet dan andere telecomoperatoren, is de ecologische voetafdruk van het verbruik van klanten in rekening brengen én compenseren via een rekenmachine. Die rekenmachine in de app berekent automatisch de uitstoot van de fabricage van het toestel, de elektriciteit die wordt gebruikt om het toestel op te laden, het gebruik van netwerkdiensten (sms, bellen, data) en de productie en verzending van de simkaart. De analyse van al deze gegevens mondt uit in een ecologische voetafdruk van het mobiel gebruik van de klanten.

Partnership in Congo

Undo biedt klanten de mogelijkheid om die ecologische voetafdruk ook te compenseren. De nieuwe provider werkt daarvoor samen met de lokale partner IBI Village in Congo en zal 25 hectare bos planten. Bij elk nieuw abonnement plant het bedrijf een boom. En via de Undo-app kunnen klanten de voortgang volgen en controleren wat hun bijdrage is. Er kunnen ook verschillende projecten van de IBI Village-gemeenschap gesteund worden, van medische hulp tot internetverbindingen in scholen. De klant bepaalt zelf welke add-ons worden toegevoegd aan het abonnement om te helpen de CO₂-uitstoot in de atmosfeer te verminderen, of welke andere duurzame projecten hij of zij wil ondersteunen.

Drie formules

Het aanbod van Undo bestaat uit drie formules. Voor 10 euro per maand krijgen klanten 20 gigabyte aan data, 500 belminuten en 100 sms’en. Bij het abonnement van 20 euro loopt de beschikbare data op tot 40 gigabyte en zijn de belminuten onbeperkt. Voor 30 euro per maand ligt de datalimiet op 100 gigabyte, terwijl zowel bellen als sms’en onbeperkt zijn. Tot 15 oktober loopt wel een lanceringsaanbod waarbij de datalimiet bij de formule van 30 euro op 200 gigabyte ligt.

Undo zegt met het aanbod te willen inspelen op een vooral jonge doelgroep die bezig is met het klimaat en duurzaamheid. ‘Het is belangrijk om gebruiksvriendelijke technologische tools te creëren waarmee iedereen op een simpele en heel concrete manier kan bijdragen aan de grote uitdagingen zoals de klimaatverandering’, zegt algemeen directeur Laurent Bataille. ‘Met Undo verhogen we niet alleen het bewustzijn van de CO2-uitstoot, maar ziet de gebruiker direct het resultaat van zijn ecologische keuzes.’