Nord 3 5G van OnePlus komt met enkele flagship-snufjes

OnePlus heeft de Nord 3 5G onthuld. Hoewel dat een mid-range toestel is, met prijzen vanaf 449 euro, ontwaren we verschillende features die zijn overgewaaid uit de flagship-reeks van de Chinese fabrikant.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de camerasensor op de nieuwe Nord 3: dat is dezelfde Sony IMX890-chip, goed voor 50 megapixel, die op de OnePlus 11 5G zit, het huidige toptoestel van het merk. Ook de optische beeldstabilisatie van die smartphone werd integraal overgenomen.

Snellader

Krachtbron van dienst is dan weer de MediaTek Dimensity 9000, de chipset die we ook terugvinden in de pas door ons gereviewde OnePlus Pad (tablet). In vergelijking met de Nord 2T 5G zorgt deze Dimensity volgens de fabrikant voor ruim 40 procent betere CPU-prestaties en een GPU-prestatietoename (lees: betere en snellere graphics) van 58,6 procent.

Voor het beeldscherm koos OnePlus voor een 6,74-inch Super Fluid AMOLED-display dat verversingssnelheden tot 120Hz ondersteunt. Andere specificaties van het Android-toestel zijn een 5.000 mAh batterij en – netjes meegeleverd – een 80W snellader, dubbele stereoluidsprekers met Dolby Atmos en een IP54-rating voor stof- en spatwaterdichtheid.

Prijzen en beschikbaarheid

De OnePlus Nord 3 5G is vanaf 12 juli verkrijgbaar in de kleurstellingen Misty Green en Tempest Gray. De instapversie met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen kost 449 euro. Het hogere model (16GB/256GB) heeft een richtprijs van 549, maar zal tot en met 31 juli verkrijgbaar zijn voor 499 euro. Pre-orderen kan vanaf vandaag.