OnePlus 12 en 12R komen op 23 januari uit in de Benelux

Van de OnePlus 12 waren begin december al wat specificaties bekend geworden. Intussen kennen we ook de verschijningsdatum. In de Benelux ligt de OnePlus 12 vanaf 23 januari in de winkel, net als de 12R die verrassend zijn opwachting maakt naast het nieuwe vlaggenschip van OnePlus.

De 12R wordt het eerste OnePlus R-model dat ook buiten China en India te koop zal zijn. Officieel is over de specificaties van dat toestel nog niets bekend, al ligt het voor de hand dat die iets bescheidener zullen zijn dan de kenmerken van flagship OnePlus 12.

Snapdragon 8 Gen3

Onder de motorkap van de OnePlus 12 ontwaren we een Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform-processor, die de algehele prestaties naar een hoger niveau moet tillen. Zo beschikt de telefoon over een 30 procent snellere Kryo CPU en een GPU die 25 procent beter presteert.

