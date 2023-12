OnePlus onthult nieuwe flagship smartphone

Smartphonebouwer OnePlus heeft zijn langverwachte nieuwe vlaggenschipmodel, de OnePlus 12, uit de doeken gedaan. Het toestel is vanaf begin 2024 verkrijgbaar.

Eén teasende foto, daar moeten we het voorlopig mee doen. Maar daarop is wel goed te zien dat de OnePlus 12 weerom een indrukwekkend camera-eiland van Hasselblad meekrijgt. Het systeem omvat de nieuwe primaire LYT808 50MP-camera die samen met Sony is ontwikkeld – volgens de fabrikant een primeur in de markt. De optiek wordt compleet gemaakt door een OV64B 64MP 3x-telefotocamera en IMX581-ultragroothoekcamera van 48MP.

2K-beeldscherm

Onder de motorkap ontwaren we verder een Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform-processor, die de algehele prestaties naar een hoger niveau moet tillen. Zo beschikt de telefoon over een 30 procent snellere Kryo CPU en een GPU die 25 procent beter presteert.

Beeldscherm van dienst is een 2K Super Fluid AMOLED-display met een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 4.500 nits. Nog noemenswaardig: de 5.400mAh batterij welke pijlsnel opgeladen kan worden middels de 100W SUPERVOOC-oplader en die ook 50W draadloos opladen ondersteunt.

De OnePlus 12 zal beschikbaar zijn in de nieuwe (groenachtige) Flowy Emerald-kleurstelling. De richtprijs is nog niet bekendgemaakt.