Parket Leuven verstrengt aanpak tegen gsm-gebruik achter het stuur

Het parket van Leuven gaat vanaf 1 januari strenger optreden tegen het gebruik van gsm’s achter het stuur. Bestuurders die betrapt worden, zien hun rijbewijs meteen ingetrokken voor een periode van vijftien dagen en krijgen nadien een geldboete.

Professionele chauffeurs zullen zich bovendien voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat meldt het Leuvense parket maandag.

‘Het gebruik van gsm’s en andere mobiele elektronische apparaten met scherm, zoals smartwatches of tablets, is een veelvoorkomende vorm van afleiding in het verkeer’, klinkt het bij het Leuvense parket. ‘Hoewel iedereen weet dat aandacht cruciaal is achter het stuur, blijkt dit in de praktijk vaak mis te lopen. Tijdens controles stelt de politie steeds opnieuw een groot aantal overtredingen vast.’

De voorbije jaren organiseerde het parket in september en januari steevast actiemaanden tegen het gsm-gebruik achter het stuur. Tijdens de laatste actiemaand in september en de nationale actiedagen in oktober werden in totaal 431 bestuurders betrapt.

Het parket heeft nu echter besloten af te stappen van die actiemaanden en het hele jaar door consequent strenger op te treden.

15 dagen rijverbod

‘Daarom wordt het rijbewijs vanaf woensdag 1 januari 2025 onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken wanneer een bestuurder tijdens het rijden een scherm gebruikt, vasthoudt of manipuleert’, zegt het parket.

‘Nadien zal de politie een onmiddellijke inning of geldboete opleggen. Bij professionele bestuurders wordt het rijbewijs eveneens onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Zij moeten zich later verantwoorden voor de politierechtbank, waar ze een boete tot 4.000 euro en een rijverbod tot maximaal vijf jaar riskeren.’

Bestuurders van rijwielen ontvangen een onmiddellijke inning of geldboete door de politie. Bij gevaarlijk rijgedrag zal het parket beslissen om de fietser alsnog te dagvaarden voor de politierechtbank. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het gedrag van de fietser andere weggebruikers in gevaar brengt of wanneer de fietser duidelijke verkeersregels overtreedt.