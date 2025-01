Review: Honor Magic7 Pro – De zoomkampioen

Met de Magic7 Pro wil Honor de strijd aangaan met de flagships van concurrenten als OnePlus, Samsung en Xiaomi. Troeven van dienst: de krachtigste Snapdragon-processor van dit moment, een vrachtlading aan AI-functionaliteit, maar toch vooral: een zoomfunctie die zijn weerga niet kent.

Honor had de Europese pers uitgenodigd om de nieuwe Magic7 Pro te komen testen in en om (het bekende Meer van) Bled, in Slovenië. We begrepen al snel waarom: het was er uitermate fris aan de vis – iets wat deze nieuwe smartphone letterlijk koud laat – én je hebt er, vanaf de bergtoppen, een ongestoord zicht van meerdere kilometers. Combineer dat met een staalblauwe hemel en een volle maan, en je beschikt over alle ingrediënten om de camera’s van de Magic7 Pro – uiteindelijk dè blikvangers van dit toestel – tot het uiterste te drijven.

Zuiniger met energie

De nieuwe Honor is er in de kleuren Lunar Shadow Grey, Breeze Blue en Black. De telefoon wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, de krachtpatser met 3nm-technologie die je bijvoorbeeld ook terugvindt in de OnePlus 13. Het is de eerste chip van Qualcomm met een zogeheten Oryon CPU. Deze processor wordt geflankeerd door een nieuwe Adreno GPU (het grafische rekenmonster) en een Hexagon NPU (neurale processor) als onderdeel van de Qualcomm AI Engine. De prestaties van de drie verwerkingseenheden liggen tussen de 40 en 45 procent hoger dan bij de vorige generaties, terwijl er tegelijkertijd zo’n 44 procent zuiniger wordt omgesprongen met energie.

De Snapdragon 8 Elite-krachtbron. © Honor/Qualcomm

Met deze specificaties, zijn 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslagcapaciteit behoort de Honor Magic7 Pro tot de snelste en krachtigste 5G-smartphones die momenteel te koop zijn. Het resulteert wel in een navenant premium prijskaartje van 1.299,99 euro, waarmee deze Honor zelfs nog iets duurder is dan de topuitvoering van de OnePlus 13 (met 16GB/512GB): een directe concurrent die voor 1.149 euro van eigenaar verwisselt. Het prijsverschil heeft ongetwijfeld veel te maken met die ene feature, die bij de Magic7 Pro onmiddellijk in het oog springt: de imposante 200 (!) megapixelsensor van 1/1.4-inch van de Telephoto Camera.

Deze 3x optische zoomlens met een diafragma van f/2.6 is van het periscooptype. Dat betekent dat de lenzen ‘in de breedte’ van het toestel tegenover elkaar verschuiven, zodat de ‘dikte’ van de smartphone beperkt blijft. Dat is tegenwoordig vrij gangbaar bij flagship-phones, maar een sensor van 200 MP is dat allerminst. Bij de meeste concurrenten gaat achter de zoomlens een sensor van 50 MP schuil, waarmee ook al hele fraaie vergrotingen mogelijk zijn. Het voordeel van nog méér pixels op de beeldchip, is dat je na het maken van een opname bijvoorbeeld nog uitsnedes kan maken die meer scherpte en details bieden.

Megamooie maan

Maar ook bij een stevige digitale vergroting weet de Telephoto Camera indruk te maken: zelden kregen we de maan zo fraai in beeld, als met de 30x zoomstand van deze Honor! Overigens, vanaf 30x digitaal zoomen schiet (desgewenst) de AI Super Zoom-functie van het toestel in gang, om vergrotingen tot wel 100x te maken. Het is ronduit verbluffend om te zien hoe de kunstmatige intelligentie de kleinste details op enorme afstanden geloofwaardig weet uit te vergroten (zie de foto’s verderop in dit artikel). Onthoud wel: dergelijke AI-bewerkingen gebeuren online en vereisen daarom een internetverbinding – iets waar je de eerste keer expliciet je goedkeuring voor moet geven. Voor een aantal AI-functies van de OnePlus 13 geldt dat trouwens ook. Ons advies: geef niet zomaar je goedkeuring aan elk AI-snufje, maar stel je de vraag welke functies je écht wil gebruiken (en bijgevolg toegang wil geven tot bepaalde data).

De maan, een keer of 30 ingezoomd. © MvdV

De optiek van de Magic7 Pro omvat verder een Super Dynamic Falcon-hoofdcamera van 50MP met optische beeldstabilisatie (OIS) en een instelbaar diafragma van f/1.4 tot f/2/0. Voor landschappen en andere weidse kiekjes kan je overschakelen naar de groothoekcamera van 50MP (met f/2.0 en een kijkhoek van 120°) en selfies schiet je eveneens aan 50 megapixel, wat erg veel is voor een frontcamera. Omdat het een 3D ToF-camera betreft, die ook diepte registreert, laat deze Honor je bovendien veilig inloggen via gezichtsherkenning. Al ontbreekt een vingerafdrukscanner uiteraard evenmin.

Met de geschetste camera-setup weet het flagship van Honor in zowat alle denkbare scenario’s indruk te maken: van extreem verre zooms (ook zonder de hulp van AI) tot macro-opnamen waarop je de ijskristallen bijna kan tellen, en van een nachtelijke maan die zijn kraters blootgeeft tot scherpe selfies met een professioneel ogend bokeh-effect (bedoelde onscherpte in de achtergrond).

1/3 Twee voorbeelden van de fenomenale AI Super Zoom-functie (klik op de pijltjes naast de foto). Links een kerkje dat we met moeite nog terugvonden op het originele beeld, rechts de Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, Slovenië. © MvdV 2/3 Met het blote oog zijn de details in dit landschap (vanop de originele afstand) zo goed als onzichtbaar. Een sterk staaltje dit, van de AI Super Zoom-functie. © MvdV 3/3 De Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, circa 90x ingezoomd en met AI verbeterd. © MvdV 1/3 Twee voorbeelden van de fenomenale AI Super Zoom-functie (klik op de pijltjes naast de foto). Links een kerkje dat we met moeite nog terugvonden op het originele beeld, rechts de Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, Slovenië. © MvdV 2/3 Met het blote oog zijn de details in dit landschap (vanop de originele afstand) zo goed als onzichtbaar. Een sterk staaltje dit, van de AI Super Zoom-functie. © MvdV 3/3 De Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, circa 90x ingezoomd en met AI verbeterd. © MvdV Twee voorbeelden van de fenomenale AI Super Zoom-functie (klik op de pijltjes naast de foto). Links een kerkje dat we met moeite nog terugvonden op het originele beeld, rechts de Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, Slovenië. © MvdV Met het blote oog zijn de details in dit landschap (vanop de originele afstand) zo goed als onzichtbaar. Een sterk staaltje dit, van de AI Super Zoom-functie. © MvdV De Maria Hemelvaartkerk op het eilandje Blejski Otok in het midden van het Meer van Bled, circa 90x ingezoomd en met AI verbeterd. © MvdV

Wat evenmin onvermeld mag blijven, is de portretmodus van het toestel, waarbij je de keuze hebt uit enkele speciale Harcourt-instellingen. Harcourt is een gerenommeerde fotostudio in Parijs. De samenwerking met Honor resulteerde in de artistieke filters Levendig, Kleur en – voor de liefhebbers van zwartwit – Klassiek, die de portretten net dat beetje extra karakter geven. Ook hier kan je uiteraard weer experimenteren met bokeh of de hulp inschakelen van AI-portretverbetering. Die functie maakt volgens de fabrikant gebruik van een Portrait Large Model dat databases omvat met ruim een miljoen samples van schaduwen en lichte gebieden, naast 1,3 miljard ‘parameters van modellen’.

Om het cameradeel af te sluiten geven we nog mee dat je met HD Super Burst – met behoud van scherpte – snelle actiescènes kan vastleggen aan tien beelden per seconde, en dat de videofunctie kan filmen in 4K-resolutie (aan 60fps).

Scherm en batterij

Voor het beeldscherm koos Honor voor een ruim 6,8-inch LTPO-display met afgeronde randen en een resolutie van 2.800 x 1.280 pixels. Het biedt verversingssnelheden tot 120Hz, een piek-HDR-helderheid van liefst 5.000 nits en ondersteuning voor Dolby Vision.

Maar het meest opvallendst zijn wellicht de snufjes die voor meer oogcomfort moeten zorgen. Zo bootst het zogeheten Circular Polarized Display de eigenschappen van zonlicht na, wat moet resulteren in een zachte, meer gelijkmatige verlichting. De ingebakken Low Blue Light-technologie moet dan weer voorkomen dat je in bed de slaap niet kan vatten, omdat je door het kunstlicht geen melatonine (het lichaamseigen slaaphormoon) aanmaakt.

Het NanoCrystal Shield maakt het display volgens de fabrikant ‘tien keer beter’ bestand tegen vallen dan traditioneel glas. Verder heeft de Honor Magix7 Pro zowel een IP68- als IP69-rating, en dat is nog een zeldzaamheid in de sector. Het komt erop neer dat het toestel niet ‘gewoon’ water- en stofdicht is, maar dat zelfs een pittige waterspray deze smartphone niet van zijn stuk brengt.

De accu van 5.270mAh kan via een compatibele charger met 100 Watt worden opgeladen in slechts 33 minuten. Die levert Honor standaard niet mee; in de doos vind je alleen een USB-C-kabel. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden, met de juiste wireless charger, en dat geschiedt aan 80W.

1/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 2/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 3/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 4/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 5/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 6/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 7/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 8/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 1/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 2/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 3/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 4/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 5/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 6/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 7/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV 8/8 Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV Enkele portretten, landschappen en macro-opnames gemaakt met de Honor Magic7 Pro. © MvdV

Deepfake-detectie

Honor levert de Magic7 Pro uiteraard met Googles nieuwste mobiele besturingssysteem (Android 15) dat is overgoten met de eigen MagicOS 9.0-interface. Die verschilt weinig van een pure Android-omgeving, en zo zien we dat ook het liefst. Kleine kanttekening: apps als Booking.com, TikTok, Amazon Shopping en LinkedIn hoeven voor ons echt niet vooraf geïnstalleerd te zijn – dat kiezen we liever zelf.

Positief zijn dan weer de aanwezigheid van Honor Docs (de kantoorsuite van de fabrikant zelf, met praktische conversiemogelijkheden van bijvoorbeeld .doc naar .pdf), de handige MagicRing om bestanden uit te wisselen of je scherm te delen met toestellen in de buurt en – onze favoriet – de app AI-vertaling. Deze digitale tolk zet getypte of gesproken informatie meteen om naar één van de dertien ondersteunde talen. Slim gezien: je kan het scherm hierbij in twee delen splitsen, waarna één helft 180 graden kantelt, zodat beide gesprekspartners de conversatie in hun eigen taal kunnen volgen. Engels, Frans en Duits zijn al present, Nederlands helaas nog niet. Je kan AI-vertaling overigens ook gebruiken met oortjes in, zodat je de vertaling niet hoeft af te lezen, maar als het ware krijgt ingefluisterd. Nog noemenswaardig: met de app Slimme afstandsbediening (en de ingebakken infraroodpoort) fungeert deze telefoon als een extra remote voor je tv, muziekinstallatie en tal van andere apparatuur.

Een impressie van de handige app AI-vertaling. © Honor

Een Honor-telefoon omvat ook Magic Portal, een functie waarmee je snel acties kan ondernemen met betrekking tot de informatie (tekst of beeld) die op dat moment op je scherm staat. Tik simpelweg met je knokkel op het display, trek een cirkel rond het object, en je krijgt de keuze om dat plaatje te delen, op te slaan in je bibliotheek óf om te gaan shoppen, waarbij Magic Portal gelijkaardige producten opsnort. Op vergelijkbare wijze kan je tekstpassages selecteren en die, bijvoorbeeld, snel naar je notities-app verslepen. Best handig allemaal, maar een aantal van deze AI-snufjes wordt intussen voorbijgesneld door de mogelijkheden van Google Gemini, dat ook prominent aanwezig is op dit toestel. Zo doet de ‘knokkelmethode’ min of meer hetzelfde als Circle to Search, dat stilaan zijn weg begint te vinden naar alle moderne smartphones. Een beetje dubbelop dus, maar soms is het ook wel prettig om de keuze te hebben…

Een AI-snufje waar alleen de smartphone van Honor mee kan uitpakken, is dan weer Deepfake-detectie. Dat wil zeggen, zodra een software-update de functie ‘later dit jaar’ toevoegt, want in Bled ging het nog om een demoversie. In een notendop: de Magic7 Pro zal je tijdens videogesprekken straks in realtime kunnen waarschuwen voor bedriegers die zich, via deepfake-technologie, voordoen als een collega, vriend(in) of familielid. In een niet zo verre toekomst zou zo’n fake-gesprek ertoe kunnen leiden dat je argeloos ingaat op verzoeken om wachtwoorden te delen, geld te storten of andere gevoelige gegevens prijs te geven. De on-device AI deepfake-detectietechnologie van de Magic7-serie voorkomt dat, via algoritmen die de gemanipuleerde beelden kunnen identificeren. ‘Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met synthetische onvolkomenheden op pixelniveau en artefacten van de randcompositie’, zo klinkt het bij Honor. We sluiten niet uit dat een dergelijke functie vroeg of laat net zo belangrijk wordt als de alledaagse phishing-detectie van je mailprogramma.

Deepfake-detectie is een functie die later dit jaar aan de Honor Magic7 Pro zal worden toegevoegd. © Honor

Conclusie

Honor was tot enkele jaren geleden nog een dochtermerk van het Chinese Huawei, maar timmert intussen zelfstandig aan de weg, zonder last te hebben van de westerse sancties die het gewezen moederbedrijf treffen. Dat lijkt voorspoedig te verlopen, want met de Magic7 Pro beschikt Honor over een flagship-smartphone die zich moeiteloos kan meten met de andere toppers van dit moment, zoals de OnePlus 13, Xiaomi 14T Pro en mogelijk ook de Samsung Galaxy S25-serie (die we nog maar kort in handen hebben gehad).

Aan rekenkracht is geen gebrek, de camera’s zijn top (die zoom!!) en ook het scherm weet te imponeren: het koppelt de gewenste helderheid en scherpte aan iets wat uiteindelijk nog veel belangrijker is, namelijk oogcomfort. Onze testperiode duurde niet lang genoeg om daar een definitief oordeel over te vellen, maar als het allemaal klopt wat Honor beweert, dan zijn je ogen (en jij dus ook) aan het eind van een dagje binge-scrollen minder vermoeid dan voorheen, en minder doordrenkt van blauw licht dat inslapen bemoeilijkt.

Minpunten? Een paar. We houden niet van vooraf geïnstalleerde apps die ons niet boeien, en voor het gebruik van de AI-functies moet je wel heel vaak dingen goedkeuren waarvan je eigenlijk niet goed weet wàt je nu eigenlijk accepteert. Dit zie je zeker niet alleen bij Honor, maar evengoed bij andere merken. Het lezen van al die kleine lettertjes begint een onmogelijke opdracht te worden, dus: gebruik vooral je gezond verstand. 100x inzoomen op een pimpelmees lijkt ons vooralsnog minder risicovol dan het door AI laten samenvatten van de notities over de nakende overname van je bedrijf.

De richtprijs van de Magic7 Pro, tot slot, vinden we niet ideaal. Honor is een merk dat nog zijn weg probeert te vinden op de Belgische markt, en dan is 1.299,99 euro best pittig in vergelijking met de concurrentie. De nieuwe Samsung Galaxy S25 Ultra is met 1.449 euro weliswaar nog duurder, maar OnePlus laat met zijn 13de incarnatie zien dat je voor 1.149 euro bijna gelijkaardige specs kan voorleggen. Je moet het dan wel stellen zonder die bijzonder straffe zoomlens-sensor van 200 megapixel…