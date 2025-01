Review: OnePlus 13 – Ik zie, ik zie… beduidend meer met AI

OnePlus trapt het nieuwe jaar af met de dertiende incarnatie van zijn flagship-smartphone. Het toestel koppelt de rekenkracht van de Snapdragon 8 Elite-chip aan de nieuwste Hasselblad-cameratechnologie en een resem AI-functies. Data News kon de telefoon de voorbije weken uitgebreid testen.

Qua design verschilt de OnePlus 13 opvallend weinig van zijn voorganger. Het scherm meet wederom 6,82-inch en ook het ronde camera-eiland oogt vertrouwd, al kreeg de flitser ditmaal een plekje in de ring in plaats van ernaast. De kleuren zijn wel nieuw en luisteren naar de namen Arctic Dawn, Black Eclipse en Midnight Ocean. Bijzonder aan dat laatste, blauwe model is dat de achterkant is uitgevoerd in zacht vegan leather. Dit maakt het toestel overigens een fractie lichter (210 gram) en een tikkeltje minder slank (8,9mm) dan de andere versies (213 gram/8,5mm), al zijn die verschillen te verwaarlozen.

Pijlsnel

Krachtbron van dienst is de Snapdragon 8 Elite, de eerste chip van Qualcomm met een zogeheten Oryon CPU. De processor wordt geflankeerd door een nieuwe Adreno GPU (het grafische rekenmonster) en een Hexagon NPU (neurale processor) als onderdeel van de Qualcomm AI Engine. De prestaties van deze drie verwerkingseenheden liggen tussen de 40 en 45 procent hoger dan bij de vorige generaties, terwijl ze tegelijkertijd zuiniger omspringen met energie. Je voelt aan alles dat deze smartphone pijlsnel is, en die indruk wordt bevestigd door de gerenommeerde benchmark-app Antutu.

De OnePlus 13 in Arctic Dawn. © OnePlus

Volgens Antutu is de OnePlus 13 op het moment van schrijven de op één na snelste smartphone ter wereld, net achter de iQOO 13 (een toestel voor de Aziatische markt) en net voor de Red Magic 10 Pro (die zich vooral op gamers richt). Dat de volledige top drie wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Elite, is veelzeggend voor de prestaties van deze SoC.

Overigens zou de OnePlus 13 eerdaags nog wel eens kunnen doorstoten naar plek één; de Antutu-score werd immers berekend op basis van het model met 12GB RAM en 256GB opslagruimte én – in tegenstelling tot bij de iQOO en Red – niet aan de hand van de topuitvoering met 16GB/512GB die normaal gesproken nog wat performanter zou moeten zijn. Om meteen even een prijs op de beide toestellen te plakken: de ‘instapversie’ kost 999 euro, het topmodel verwisselt voor 1.149 euro van eigenaar.

Krachtbron van dienst: de Snapdragon 8 Elite. © OnePlus

OxygenOS

De OnePlus draait uiteraard Android 15 als besturingssysteem, met daaroverheen de jongste versie van OnePlus’ eigen OxygenOS. Deze grafische schil, al enkele maanden beschikbaar op andere telefoons van de Chinese fabrikant, komt op de OnePlus 13 met een paar subtiele cosmetische nieuwigheden, waarvan de ronde app-icoontjes en gekleurde items in de systeeminstellingen het meest in het oog springen.

OxygenOS 15 staat echter vooral garant voor een stevige portie AI-functies, die met name uit de verf komt in combinatie met de optiek van de OnePlus 13. Daarover zo meteen veel meer, wanneer we het camera-eiland onder de loep nemen. Hier belichten we eerst enkele andere AI-features, zoals Intelligent Search. Het betreft een systeembrede zoekfunctie die niet alleen elk trefwoord in ieder document terugvindt, maar die ook heel gericht info kan oplepelen op basis van natuurlijk taalgebruik – daarbij rekening houdend met de context van de gegevens. Ten tijde van onze test leek deze functie (die deels leunt op de Google Gemini AI-modellen) nog niet volledig operationeel, maar de demo die we van OnePlus kregen was veelbelovend. Eén kanttekening wel: voor dit soort snufjes moet je expliciet goedkeuren dat de telefoon allerlei gegevens mag doorsnuffelen. Het blijft natuurlijk de vraag, al het gebruiksgemak ten spijt, of je dat ook echt wil. OnePlus lijkt zich daar bewust van en voorziet een soort digitale kluis, voor alle spullen die Intelligent Search moet negeren.

Eenzelfde bedenking hebben we bij AI Notes, de slimme assistent in OnePlus’ Notities-app (wél al helemaal functioneel) die je aantekeningen volautomatisch kan ‘inkorten, opschonen of bijschaven’. Ook die snufjes werken pas als de app de notities mag ‘verzamelen en gebruiken’, waarvoor je weerom je goedkeuring moet verlenen. Al heeft dat wellicht geen haast, want de AI-assistent voor Notities ondersteunt vooralsnog geen Nederlands (of Frans). Dit overigens in tegenstelling tot Gemini, de AI-assistent van Google die op steeds meer smartphones – de OnePlus 13 incluis – standaard ingebakken zit. Die is je moerstaal inmiddels wel machtig.

Een impressie van AI Notes. © OnePlus

Een laatste nieuwigheid in OxygenOS 15 die niet onvermeld mag blijven, is de mogelijkheid om heel makkelijk (want op AirDrop-achtige wijze) foto’s en andere bestanden te delen met iPhone-gebruikers. Dat is vooral nuttig voor foto’s, omdat de originele kwaliteit op die manier behouden blijft (waar er via WhatsApp bijvoorbeeld compressie plaatsvindt).

Wat de ondersteuning van het besturingssysteem betreft: gebruikers ontvangen vier jaar lang software-updates en gedurende zes jaar beveiligingsupdates. Daarmee breekt OnePlus geen records, maar situeert het zich eerder in de middenmoot.

© OnePlus

Hasselblad en Triprism

Voor de optiek van het nieuwe vlaggenschip werkte OnePlus opnieuw samen met Hasselblad, dat de vijfde generatie van zijn ‘Camera for Mobile’-technologie aanleverde. De fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera’s als de Hasselblad 500C en 1600F zorgde onder meer voor de afstelling van de optiek. Voor de fijnproevers: de drie portretmodi (1x, 2x en 3x) zijn eigenlijk replica’s van Hasselblad-lenzen als de XCD 30, 65 en 90V. De resultaten zijn telkens net iets verschillend, maar ogen erg professioneel dankzij levensechte bokeh-effecten (onderwerpen tegen een vage achtergrond) en drie subtiele nieuwe filters: Mistig, Gloeiend en Dromerig.

Aan de achterzijde ontwaren we drie camera’s die elk goed zijn voor een beeldkwaliteit van 50 megapixel, en worden bijgestaan door een zogeheten LDAF-sensor. Die detecteert aan de hand van een laser de afstand tot een persoon of object, en helpt zo het autofocussysteem van de camera.

Vooraleer we dat camera-eiland van naderbij bekijken, eerst even een woordje over het nieuwe Dual Exposure-algoritme van deze telefoon. Dat moet ervoor zorgen dat de beeldkwaliteit nóg meer dat van een DSLR oftewel spiegelreflex benadert. In een notendop: de kleinere sensoren van een smartphone hebben bij langere belichtingen eerder last van onscherpte (met name bij bewegende onderwerpen), terwijl bij korte belichtingen sneller ruis kan optreden. De OnePlus 13 gaat dat probleem te lijf door, met één druk op de knop, twee beelden te registreren (met een korte én langere sluitertijd) die daarna in een oogwenk worden samengesmolten tot één opname.

1/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV 2/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV 3/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Let op de details in het mos in deze macrofoto. © MvdV 4/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Het bokeh-effect zorgt voor een natuurlijk ogende onscherpe achtergrond. © MvdV 1/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV 2/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV 3/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Let op de details in het mos in deze macrofoto. © MvdV 4/4 Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Het bokeh-effect zorgt voor een natuurlijk ogende onscherpe achtergrond. © MvdV Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. © MvdV Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Let op de details in het mos in deze macrofoto. © MvdV Enkele foto’s gemaakt met de OnePlus 13. Het bokeh-effect zorgt voor een natuurlijk ogende onscherpe achtergrond. © MvdV

Dit gezegd zijnde: de hoofdcamera van de OnePlus 13 (links bovenaan op het ‘eiland) komt met een grote Sony LYT-808 sensor van 1/1.4-inch met optische beeldstabilisatie (OIS) en een diafragma van f/1.6. Daarnaast zit een ultra-wide groothoekcamera met een kijkhoek van 120° en lensopening f/2.05 om bijvoorbeeld uitgestrekte landschappen vast te leggen. Maar het meest trots is OnePlus op de nieuw ontwikkelde Telephoto Camera met Sony LYT-600 sensor, diafragma van f/2.6 en OIS, die tot 3x optisch kan zoomen (het equivalent van 73mm).

Zoals veel toptelefoons tegenwoordig gebruikt deze OnePlus daarvoor een zogeheten periscooplens, waarbij de lenzen ‘in de breedte’ van het toestel tegenover elkaar verschuiven. Zo blijft de ‘dikte’ van de telefoon beperkt. Klassiek zorgt één prisma er dan voor dat het opgevangen licht wordt omgebogen naar de sensor. Voor de OnePlus 13 werd echter een Triprism-lens ontwikkeld, met drie prisma’s die het licht even veel keren reflecteren. Volgens de fabrikant is zo’n Triprism-lens 24 procent compacter en 30 procent lichter dan ‘gewone’ periscooplenzen, waardoor er in het toestel meer ruimte overblijft voor andere technologie. Een knap staaltje vakmanschap, maar als consument merk je er verder weinig van.

Zoomen en boosten met AI

Bij 3x optisch zoomen is er overigens weinig kwaliteitsverschil met een vergroting van voorganger OnePlus 12. Maar vanaf 10x zoom (een digitale vergroting dus) haalt de nieuwkomer een belangrijke troefkaart boven in de vorm van AI Telephoto. En nee, we zijn doorgaans helemaal geen fan van het softwarematig opblazen van beelden, maar de OnePlus 13 weet van de meest minuscule details op enorme afstanden (neem 30x of 40x zoom) vaak toch nog iets fraais te maken door de ontbrekende pixels ‘smart’ in te vullen. Straf!

Een beetje verwant aan AI Telephoto is AI Detail Boost. Die functie gebruikt kunstmatige intelligentie om van een detail in je foto een nieuw beeld te maken. Bij een normale uitsnede is zo’n afbeelding meestal niet heel scherp meer, maar AI Detail Boost krikt de resolutie ‘intelligent’ op naar 4K-kwaliteit. Bij sommige kiekjes lukt dat vrij aardig, bij andere oogt het resultaat dan weer wat geforceerd. Oftewel: gewoon proberen en zien wat het geeft. Test het zeker ook eens met oudere foto’s in een lagere resolutie, want ook die zouden volgens OnePlus baat hebben bij zo’n AI-badje. Oh ja, ook hier word je er wel op geattendeerd dat de foto naar de servers van OnePlus wordt gestuurd, om de bewerkingen uit te kunnen voeren. Bij het gebruik van AI Telephoto lijkt dat dan weer niet het geval.

1/4 Een duif en een schuurtje, telkens normaal gefotografeerd en daarna met 30x à 40x zoom via de AI Telephoto-functie van de OnePlus 13. Je ziet dat het beeld ietwat artificieel is bewerkt, maar we zijn best onder de indruk van het resultaat. © MvdV 2/4 © MvdV 3/4 © MvdV 4/4 © MvdV 1/4 Een duif en een schuurtje, telkens normaal gefotografeerd en daarna met 30x à 40x zoom via de AI Telephoto-functie van de OnePlus 13. Je ziet dat het beeld ietwat artificieel is bewerkt, maar we zijn best onder de indruk van het resultaat. © MvdV 2/4 © MvdV 3/4 © MvdV 4/4 © MvdV Een duif en een schuurtje, telkens normaal gefotografeerd en daarna met 30x à 40x zoom via de AI Telephoto-functie van de OnePlus 13. Je ziet dat het beeld ietwat artificieel is bewerkt, maar we zijn best onder de indruk van het resultaat. © MvdV © MvdV © MvdV © MvdV

In OnePlus’ toolbox voor fotografen vinden we nog twee andere hulpmiddelen, namelijk AI Unblur om vage foto’s te verscherpen en AI Reflection Eraser om schitteringen (bijvoorbeeld in glas) uit de opname te verwijderen. Het werkt allemaal zoals beloofd, maar lang niet allemaal ‘on-device’ waardoor uploads en internetconnecties vereist zijn. Ergens wel begrijpelijk natuurlijk, maar wanneer worden de krachtigste smartphones op aard dan écht krachtig genoeg om het zonder dat soort hulp te stellen?

De optiek biedt tot slot ook een nieuwe Action Mode die de opnamesnelheid verdubbelt van 30 naar 60fps (frames per seconde). Of hoe je het moment van het ontkurken van een champagnefles, ontploffen van een met water gevulde ballon of die voorbijrazende racewagen ‘als bevroren’ kan vastleggen. Videoliefhebbers kunnen dan weer films inblikken in héle hoge kwaliteiten als 4K Dolby Vision Video HDR (met àlle lenzen, inclusief de selfiecamera). Je kan tijdens zulke opnames zelfs switchen naar een andere lens, met behoud van de beeldstabilisatie – iets wat volgens OnePlus nog vrij uniek is op de markt.

Overige kenmerken

Een review van een smartphone is niet compleet zonder een woordje over het scherm. De OnePlus 13 is zoals gezegd uitgerust met een ruim display van 6,82-inch, van het type QHD+ (goed voor 3.168 x 1.440 pixels). Als eerste smartphone ter wereld kan het toestel uitpakken met een DisplayMate A++ rating. Wat je daarvan moet onthouden, is dat het scherm op elk moment (ook in fel zonlicht) zeer goed afleesbaar is, mede dankzij de helderheid die kan oplopen tot 4.500 nits. In het donker is het display dan weer minder belastend voor de ogen. Het scherm kan overigens ook met handschoenen aan worden bediend, en natte vingers vormen dankzij Aqua Touch 2.0 evenmin een probleem – ook niet voor de vingerafdrukscanner die onder het display zit.

Over nattigheid gesproken: de OnePlus 13 heeft zowel een IP68- als IP69-rating, en ook dat is nog een zeldzaamheid. Het komt erop neer dat het toestel niet ‘gewoon’ waterdicht is, maar dat zelfs een pittige waterspray deze mobiele telefoon niet deert.

Met de IP68- én IP69-rating kan de OnePlus zonder meer tegen een spat water. © OnePlus

De OnePlus 13 haalt zijn energie uit een potige batterij van 6.000mAh die in slechts 36 minuten van één tot honderd procent oplaadt. Opgelet: de benodigde snelle 100W SuperVOOC-oplader levert de fabrikant niet (meer) mee. Draadloos opladen is eveneens mogelijk, aan 50W. Via de speciale premium covers voor het toestel kan dat voortaan ook met de nieuwe AirVOOC Magnetic Charger, die magnetisch op het hoesje klikt. De technologie is vergelijkbaar met MagSafe op de iPhones van Apple. Een andere leuke accessoire is de magnetische powerbank van OnePlus, waarmee je de batterijcapaciteit van het toestel zomaar even met 5.000mAh verhoogt. Interessant weetje nog: volgens de fabrikant bevat de accu van de OnePlus 13 na vier jaar nog steeds tachtig procent van zijn oorspronkelijke capaciteit.

Conclusie

Wie meent dat smartphones anno 2025 amper nog nieuwigheden bevatten, moeten we na het testen van de OnePlus 13 toch teleurstellen. Het toestel bulkt ervan, al gaat het vaak om technische hoogstandjes waar je als eindgebruiker misschien niet altijd onmiddellijk iets van merkt. De Triprism-technologie is daar een goed voorbeeld van, net als de IP69-rating. Wat je wel direct ervaart, is hoe bloedsnel deze telefoon is én welke straffe dingen je kan doen met de nieuwe AI-functies van OxygenOS 15. Niet dat we die allemaal met groot enthousiasme omarmen (privacy, weetjewel), maar snufjes als AI Telephoto kunnen ons zeker bekoren.

Hetzelfde geldt voor de magnetische accessoires en voor enkele gimmicks die in deze review niet uitgebreid aan bod konden komen. Zoals de infraroodpoort die je tv-afstandsbediening vervangt wanneer je die even kwijt bent, of de BeaconLink-functie die deze OnePlus omtovert in een Walkie-Talkie met een bereik tot 200 meter. Samengevat: zonder veel uiterlijke aanpassingen door te voeren tilt OnePlus zijn flagship-smartphone begin 2025 naar een nieuw, en zeer hoog niveau.