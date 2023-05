Sony introduceert Xperia 1V voor ‘smartphone creators’

Met de Xperia 1V lanceert Sony een nieuwe smartphone met specificaties die de (semi)professionele fotograaf en cineast zullen doen watertanden. Het prijskaartje van 1.399 euro is wel navenant.

Zo is de Xperia 1V de eerste smartphone met een zogeheten gestapelde CMOS-beeldsensor met tweelaags Transistor Pixel. Die moet zelfs op donkere locaties zorgen voor rijke kleuren en texturen van mensen, landschappen en scènes. De low-light prestaties van de 1V zijn volgens Sony ongeveer het dubbele van die van het vorige model, terwijl het dynamisch bereik zelfs gelijk is aan die van een full-frame camera. De sensor gaat schuil achter een 24mm zoomlens met een bereik van 85-125 mm (f2.3-f2.8).

Vlotter vloggen

De Xperia 1V heeft flink wat functies, waaronder kleur-presets zoals Creative Look, die ook te vinden zijn in camera’s uit Sony’s Alpha-serie. Ook beschikt het toestel over Realtime Eye AF en Realtime Tracking, om te fotograferen door de focus op de ogen van een persoon of een bepaald onderwerp te leggen. Daarnaast zijn snelle continu-opnamen tot dertig beelden per seconde met AF/AE-tracking mogelijk.

Net als de vlogcamera’s van Sony biedt de Xperia 1V de (onder vloggers) populaire Product Showcase-instelling. Die verlegt de focus van de camera bij het maken van video-opnamen op het product, in plaats van op het gezicht van de creator. Daarnaast is er een nieuwe microfoon met stemprioriteit geplaatst aan de achterzijde van de telefoon. En bij het draaien van een YouTube-livestream worden chats van viewers zichtbaar gemaakt in het commentaargedeelte, waardoor in realtime interactie met kijkers mogelijk is.

4K OLED-scherm

Processor van dienst is het Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform, waarvan de energie-efficiëntie met ongeveer veertig procent is verbeterd ten opzichte van het vorige model. Het stroomverbruik tijdens het gebruik van de camera is met ongeveer twintig procent verbeterd.

De nieuwe smartphone beschikt verder over een 6,5-inch 4K OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Desondanks is het volgens Sony mogelijk om ongeveer twintig uur ononderbroken video’s af te spelen, dankzij de 5.000mAh batterij. Het toestel ondersteunt daarnaast draadloos opladen en snel opladen (30 minuten) tot vijftig procent van de capaciteit.

De Sony Xperia 1V zal eind juni verkrijgbaar zijn voor ‘ongeveer 1.399 euro’ in de kleuren zwart, platina zilver en kaki groen. Bij een pre-order (vanaf 1 juni) ontvang je gratis een zwarte WH-1000XM5 hoofdtelefoon met noise cancelling.