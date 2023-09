Xiaomi onthult 13T (Pro) met Leica-lenzen en gul updatebeleid

Het Chinese Xiaomi heeft tijdens een global launch-event in Berlijn zijn nieuwe flagship smartphones gepresenteerd. Het gaat om de 13T en de meer geavanceerde 13T Pro. Grootste blikvanger is de optiek, een camera-eiland dat gefinetuned is door het iconische Leica.

De 13T-serie volgt op de vorige generatie high-end smartphones van Xiaomi, te weten de 13, 13 Pro en 13 Ultra. Ook die beschikten al over optiek van Leica – enkele jaren geleden overigens nog hofleverancier van Huawei – maar de T-serie tilt de cameratechnologie nog een niveautje hoger. Opvallend is dat de optiek voor de 13T en 13T Pro redelijk gelijklopend is. Beide toestellen kennen een drievoudige camera-opstelling met Summicron-lenzen van Leica. We ontwaren een groothoekcamera van 50 megapixel (24mm equivalent) die opgebouwd is uit zeven asferische lenzen. Daarnaast zitten een 50 MP-telelens (50mm equivalent) en een ultragroothoekcamera van 12 megapixel.

Tijdens de presentatie in Berlijn ging veel aandacht uit naar de optiek van de nieuwe smartphones.

Compleet plaatje

De inmenging van Leica beperkt zich niet tot de hardware. Zo zitten er twee stijlen in de camera-app, Authentic Look en Vibrant Look, die het fotografische gevoel van een klassieke Leica-camera moeten evenaren. Verder zijn er zes speciale filters, waaronder Sepia en Blue, die zijn overgenomen van de Leica M (Typ 240) compactcamera. Nog noemenswaardig, om het Leica-verhaal te besluiten, is dat de fotograaf in realtime met de parameters tone, tonality (koud/warm, cyaan/magenta) en texture kan experimenteren. Mogelijkheden om het effect van drie belangrijke lenzen (35, 50 en 90mm) te emuleren, maken het plaatje compleet.

Waarin de 13T en 13T Pro dan wél verschillen, als de optiek nagenoeg identiek is? Voornamelijk in de krachtbron, zo blijkt. Het instapmodel wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 8200-Ultra chipset, ontwikkeld volgens het nieuwste 4nm-proces van TSMC. De Xiaomi 13T Pro gooit nog wat extra power in de strijd met een MediaTek Dimensity 9200+, een chipset met octa-core CPU die snelheden tot 3,35GHz levert. Dit toestel beschikt daarnaast over een Arm Immortales-G715 GPU, die er onder meer voor zorgt dat de graphics in beelden soepeler over het scherm vloeien.

HyperCharge

Hoewel beide smartphones een accu van 5.000mAh in het vooronder hebben liggen, is er een verschil in laadtijd. De 13T doet het zeker niet slecht, en laadt in amper vijf minuten alweer 21 procent op. De 13T Pro zit na diezelfde tijd echter al op 36 procent. Dat is te danken aan de ondersteuning van Xiaomi’s 120W HyperCharge-technologie, waarmee je het toestel in slechts 19 minuten kan opladen van één tot honderd procent. Ter vergelijking: waar de 13T Pro na tien minuten afklokt op 62 procent, blijft belangrijke concurrent Samsung S23 Ultra volgens Xiaomi steken op 31 procent.

Voor het scherm opteerde de fabrikant voor een FHD+ amoled-display van 6,67-inch. Het biedt een resolutie van 2.712 x 1.220 pixels, een verversingssnelheid van 144Hz en – dat vooral – een piekhelderheid van 2.600 nits. Dat moet er vooral voor zorgen dat je op hele zonnige dagen nog steeds een goed afleesbaar scherm hebt.

Verder onthouden we de IP68-bescherming voor stof- en waterdichtheid en, in vergelijking met de concurrentie, het opvallend gulle updatebeleid: wie een T13 of T13 Pro aanschaft, kan rekenen op vier generaties aan Android OS-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Prijzen en uitvoeringen

Een beetje jammer wel: de nieuwe toestellen zijn er in groen, het toch wel speciale blauwe kunstleder en zwart. In België komt echter alleen die laatste ‘kleur’ op de markt. De Xiaomi 13T komt in twee opslagvarianten, prijzen beginnen bij 649,99 euro voor de uitvoering met 8 GB RAM en 256 GB opslag. Ook de 13T Pro is beschikbaar in twee versies, met prijzen die starten bij 899,99 euro voor het model met 12 GB RAM en 515 GB opslagcapaciteit.