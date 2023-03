Ook ‘white label’ dienst Google Stadia stilgevallen

De doorstart van Google Stadia’s gamestreamingdienst als cloudproduct lijkt ook te zijn mislukt.

Toen Google in september vorig jaar de stekker uit Stadia trok, beloofde het dat de dienst nog een tweede leven zou leiden binnen Google Cloud. De technologie zou als ‘Immersive Stream for Games’ worden verkocht aan derde partijen. In de praktijk gaat het om een whitelabel dienst waardoor bedrijven games kunnen aanbieden zonder dat de gebruikers zware hardware in huis moeten halen. Maar ook die dienst zou nu afgesloten worden, zo schrijven techsites Axios en Ars Technica.

Stadia was Google’s technologisch geavanceerde stap in gamestreaming. Het systeem was een drietal jaar beschikbaar in België en liet gebruikers toe om games te spelen die op Google’s servers werden gedraaid en gestreamd naar hun (vaak niet zo zware) laptop, pc, smartphone of tablet. De grootschalige adoptie van het systeem kwam er echter nooit, en Google gaf vorig jaar dan ook aan dat de toekomst bij de white-label partnerships lag.

Of toch niet. Ars Technica meldt dat gekende partners van Immersive Stream for Games hun spellen hebben afgesloten en dat er niet veel leven meer in de dienst zit. Een voorbeeld is de gratis versie van Batman Arkham Knight, die abonnees van Amerikaanse telecomgigant AT&T online konden spelen. De link naar de dienst verwijst ondertussen naar de streamingdienst van GeForce Now. Ook andere voorbeelden, zoals een livestream demo van Resident Evil Village, bestaan niet meer.