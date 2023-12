Review: Sony WF-1000XM5 – In stilte genieten

Nog niet zo lang geleden liep je met draadloze oortjes rond die eruitzagen als opzetstukjes van elektrische tandenborstels. Gelukkig zijn die foeilelijke dingen uit het straatbeeld verdwenen, en hebben ze plaatsgemaakt voor elegante opvolgers, zoals de nieuwe WF-1000XM5 van Sony. We plugden ze in en deden de test.

Sony’s beste draadloze oortjes zijn alweer toe aan hun vijfde incarnatie, en dat gaat zoals altijd gepaard met een aantal vernieuwingen. Allereerst zijn de dopjes opnieuw (ditmaal 25 procent) compacter geworden – een ingreep die vroeg of laat toch eens ten koste moet gaan van de geluidskwaliteit, zou je denken, maar bij deze WF-1000XM5 is daar absoluut nog geen sprake van.

Integendeel, de updates die Sony doorvoerde maken de oortjes weer dat tikkeltje beter dan voorganger WF-1000XM4 uit 2021. Zo weten de dopjes nu nog meer storend omgevingsgeluid weg te filteren, onder meer via een extra (derde!) microfoon per oortje, en zorgt een speciaal ontworpen Dynamic Driver X voor meer details in de hoge frequenties.

© Sony

Foto van je oren

Extreem belangrijk bij dit soort oortjes is de pasvorm: als het dopje de gehoorgang niet perfect afsluit, dan werkt de geavanceerde noise cancelling eigenlijk voor geen meter. Sony levert daarom netjes dopjes in drie maten mee: S, M en L. Er zou ook een ultrakleine SS-maat beschikbaar moeten zijn, maar die troffen wij alvast niet aan in de verpakking. Dat zal dus een optie zijn die je apart kan bestellen, mocht je er nood aan hebben.

Eenmaal één van de setjes lekker zit, volgt een indrukwekkend configuratieproces via de Headphones Connect-app voor Android dan wel iOS.

Geloof het of niet, maar tijdens een van de stappen wordt er gevraagd om een foto van je oren te nemen! De analyse van de oorvorm zou bijdragen aan betere resultaten bij – met name – de weergave van 360 Reality Audio, een ‘spatial sound’-technologie van Sony die je het gevoel moet geven dat je écht bij dat liveconcert aanwezig bent of samen met je favoriete artiest in de studio zit. Je kan het vergelijken met Spatial Audio van Apple dat – hoe kan het ook anders – ondersteund wordt door de AirPods en Beat-hoofdtelefoons van het fruitmerk. Of dat fotootje van je oor écht impact heeft op de klank, dat valt heel moeilijk te verifiëren. Maar we hebben het tijdens de test voor de zekerheid toch maar gedaan.

© Sony

Klinkt als…

En de klank? Het mag geen verrassing heten dat de WF-1000XM5 minstens zo goed, en misschien nog wel beter presteert dan zijn toch al puike voorganger. Dat betekent nog steeds: mooi uitgebalanceerd, helder en met diepe bassen die je allerminst verwacht van zulke minuscule dopjes. Maar geloof ons vrij: op een bepaald moment wordt het voor een reviewer moeilijk om nog het verschil en, dat vooral, de progressie te horen tussen twee zulke kort op elkaar liggende generaties van hoofdtelefoons. ‘Héél erg goed’ valt lastig te overtreffen, toch?

Sony zelf weet kennelijk ook niet meer welke superlatieven het nog moet hanteren om de upgrades in de verf te zetten. Oordeel zelf: ‘Dankzij een op AI-gebaseerd algoritme voor ruisonderdrukking dat werkt met Deep Neural Network (DNN)-verwerking en beengeleidingssensoren, klinkt je stem helder en natuurlijker, zelfs in een luidruchtige omgeving’. Een passage die de gesprekskwaliteit tijdens het handsfree bellen behandelt. Wat je er wat ons betreft van mag onthouden: waar je ook telefoneert, je verstaat mekaar prima…

Een impressie van de Headphones Connect-app. © MvdV

Powerbankje

En dus zijn het vooral de kleinere, meer zichtbare en tastbare aanpassingen die het verschil maken met de WF-1000XM4. We noemden al het compactere formaat van de dopjes, en hetzelfde geldt bijgevolg voor het opbergdoosje, dat je daardoor schier onopvallend in de broekzak draagt. De oortjes hebben een autonomie van twaalf uur zonder of acht uur mét ruisonderdrukking, maar de case dubbelt als een soort ‘powerbankje’: met de case op zak heb je een batterijduur tot 36 uur en tot 24 uur met noise cancelling aan. Een oplaadbeurt van drie minuten levert opnieuw een uur afspeeltijd op, en als je wil kan je de case ook draadloos opladen dankzij de Qi-technologie.

De ruisonderdrukking van de WF-1000XM-reeks was al top, maar is opnieuw verbeterd met de inzet van een dedicated HD Noise Cancelling Processor (de QN2e), een nieuwe Integrated Processor V2 en in totaal zes microfoons, verspreid over beide oren. Verder ondersteunen de dopjes nog steeds High-Resolution Audio Wireless (dankzij LDAC en DSEE Extreme, voor de kenners) en bieden ze 24-bit audioverwerking.

Verder onthouden we de Multipoint Connect-functie om twee Bluetooth-apparaten tegelijk te koppelen. Als er een oproep op je telefoon binnenkomt, terwijl de oordopjes ook verbonden zijn met je laptop, maken ze automatisch verbinding met het juiste apparaat. Tot slot zijn de WF-1000XM5-oordopjes uitgerust met head tracking-technologie die de luisterervaring aanpast aan je hoofdbewegingen: bij video-content wordt het geluid voortdurend uitgelijnd met het scherm van je smartphone, zelfs als je beweegt.

Het opbergdoosje kan de oortjes ook weer van nieuwe energie voorzien. © MvdV

Minpunten?

Een paar. Zo lukte de koppeling met de dopjes niet altijd van de eerste keer. Eén oortje had er soms geen zin in, en dan zat er niks anders op dan de dopjes even terug in het doosje te stoppen, en ze er weer uit te halen. Onze ervaring is wel dat dit kan verschillen per smartphone-model, dus met wat geluk heb jij hier geen last van, in combi met jouw iPhone of Android-toestel.

Verder wordt het (hand)bedienen van de headset er, door de miniaturisering, niet makkelijker op. Àls je al kan onthouden welke vingerbewegingen welke acties tot gevolg hebben, dan werken ze toch wat minder vaak correct dan bij eerdere generaties van WF-1000, hebben we het gevoel. Puur omdat de oortjes kleiner worden, en je vingertoppen relatief groter.

Ook het updaten van deze Sony’s blijft een gepruts, en dat is intussen een oud zeer. Je kan er eigenlijk vergif op innemen dat er meerdere pogingen nodig zijn om dit proces tot een goed eind te brengen, omdat de download of de installatie plots onderbroken wordt. Gelukkig hoeft zo’n update niet zo heel vaak te gebeuren. En, dat moet gezegd, gelukkig ook dat Sony tenminste de moeite neemt om een product als dit regelmatig van betere software te voorzien.

Conclusie

De beste draadloze oortjes van Sony zijn opnieuw een tikje beter geworden, en gelden derhalve nog steeds als een referentie. Ze kunnen zich makkelijk meten met de populaire AirPods Pro van Apple, en werken evengoed samen met iPhones als Android-toestellen. Een paar minpuntjes weerhouden ons van een perfecte score, maar daarbij gaat het intussen echt om details. Benieuwd of Sony bij de volgende worp wél voor de volle vijf sterren weet te gaan. Het zou ons eerlijk gezegd niet verbazen.

De WF-1000XM5 is verkrijgbaar in Black en Platinum Silver en heeft een richtprijs van 299 euro. Op het moment van schrijven heeft Sony de oortjes echter afgeprijsd naar 249 euro. Directe concurrent AirPods Pro zit in exact dezelfde prijsklasse, dus kiezen is in dit geval ook een kwestie van wat je cool, hip en trendy vindt.