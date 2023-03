Sonos onthult zijn volgende generatie smart speakers

Met de Era 100 en 300 heeft Sonos deze week zijn nieuwe generatie slimme luidsprekers voorgesteld. De 100 staat voor de pittige opdracht om de iconische Sonos One te vervangen, de grotere (en duurdere) 300 mikt dan weer op muziekliefhebbers die een boontje hebben voor ‘spatial audio’ oftewel ruimtelijk geluid.

De Era 100 volgt zoals gezegd de populaire Sonos One op, die momenteel 229 euro kost. De dertig euro goedkopere One SL blijft tot nader order wel gewoon in het assortiment. Dat is eigenlijk dezelfde One, maar dan zonder ingebouwde microfoon voor stembediening. De nieuwe, nog altijd cilindervormige Era 100 is met een richtprijs van 279 euro gevoelig duurder dan de Sonos One. Daar krijg je gelukkig wel flink wat nieuwe features voor terug.

Platenspeler aansluiten

De belangrijkste heeft met de klank zelf te maken. Sonos voorzag de Era 100 namelijk van een extra (lees: tweede) tweeter, waardoor je met één luidspreker toch een zeker stereo-effect kunt bereiken. Eveneens nieuw is de toevoeging van Bluetooth, naast de vanouds aanwezige wifi-connectiviteit. Daardoor kan visite wat makkelijker hun muziek afspelen op jouw speaker, maar wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om de Era 100 achter in de tuin te gebruiken (waar geen wifi, maar wel een stopcontact is).

Nog noemenswaardig is de USB-C-aansluiting waarop je, via een optionele lijningang-adapter, een platenspeler of andere audiobron kan aansluiten. Een microfoon ontbreekt uiteraard evenmin, maar die laat zich desgewenst met een druk op de knop uitschakelen.

Sonos Era 100.

Ruimtelijk

Al die nieuwigheden zitten ook op de Era 300 – inclusief de tuningfunctie TruePlay die voor het eerst ook beschikbaar is voor Android-gebruikers. Anders gezegd: even iemands iPhone lenen om de speakers optimaal in te stellen, hoeft niet meer.

De Era 300 (richtprijs: 499 euro) beschikt over liefst zes speaker-drivers, die er samen voor zorgen dat het toestel Dolby Atmos ondersteunt. ‘Ruimtelijke audio is de nieuwste evolutie op luistergebied, vergelijkbaar met de verschuiving van mono naar stereo. Het creëert een beleving die je echt omhult met je muziek’, zegt Giles Martin, VP Sound Experience bij Sonos.

Voor dergelijke ruimtelijke audio is wel een specifiek streamingabonnement nodig. De Sonos Era 300-eigenaar kan daarvoor terecht bij Amazon en, vanaf 28 maart, bij Apple Music

Binnenkort kun je op DataNews.be een review lezen van de nieuwe Sonos Era 100.