Amazon gaat advertenties tonen in Prime Video

Amazon wil vanaf 29 januari advertenties toevoegen aan zijn betaalde streamingdienst, Prime Video. Toch in de VS en het VK. In onze contreien blijft alles voorlopig bij het oude.

De aanpassing wordt in de eerste plaats uitgerold in Canada, Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Abonnees van Amazon Prime kregen deze week een e-mail waarin wordt gemeld dat ze vanaf 29 januari advertenties krijgen in hun streaming. Wie dat niet wil, kan opteren voor een ‘ad-free’ abonnement aan zo’n drie dollar per maand extra.

In een tweede fase komen de advertenties naar Frankrijk, Italië, Spanje, Mexico en Australië. Of en wanneer ze in België zullen worden getoond, is niet meteen duidelijk.

Amazon is een van meerdere streamingdiensten die de laatste maanden zijn prijzen optrekt, of anderszins probeert om meer geld in het laatje te brengen. Eerder trokken Disney+ en Netflix al hun prijzen op. Die laatste heeft ook een goedkoper abonnement waarbij gebruikers advertenties krijgen voorgeschoteld.