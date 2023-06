Deezer spoort AI-muziek op die bestaande artiesten imiteert

Streamingdienst Deezer heeft een technologie ontwikkeld die door artificiële intelligentie (AI) gemaakte muziek kan opsporen waarin de stem van bestaande muzikanten wordt geïmiteerd. De Spotify-concurrent zal artiesten, labels én gebruikers over dergelijke muziek waarschuwen.

‘Ons doel is om illegale en frauduleuze content te elimineren, de transparantie te vergroten en een nieuw vergoedingssysteem te ontwikkelen waarbij professionele artiesten worden beloond voor het maken van waardevolle content’, zegt Deezer-CEO Jeronimo Folgueira. ‘Daarom ontwikkelen we toepassingen om door AI gegenereerde content op te sporen.’

Labels

Het systeem, Radar genaamd, richt zich in de eerste plaats op liedjes waarbij de stemmen van bestaande artiesten worden gekloond, en zal die muziek labelen. ‘De tags zullen gebruikt worden om artiesten, platenlabels en gebruikers op de hoogte te houden van wat ‘echt’ of door AI gegenereerd is op het platform’, aldus Deezer.

Op Deezer worden naar eigen zeggen dagelijks meer dan 100.000 nieuwe nummers geplaatst. ‘Het wordt almaar belangrijker om kwaliteit boven kwantiteit te stellen en echte artiesten die echt waardevolle content creëren, te verdedigen’, zegt Folgueira. Het nieuwe vergoedingssysteem waaraan het platform werkt, zou ‘onderscheid maken tussen verschillende soorten van muziekcreatie’.