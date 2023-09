Google Podcasts stopt ermee

Gebruikers van de app zullen hun podcasts vanaf volgend jaar in YouTube Music moeten gaan zoeken.

Google Podcasts, de handige app waarmee je podcasts kon downloaden en beheren op je smartphone, stopt er volgend jaar mee. De app bestond sinds 2018, en Google gaat hem tegen het einde van 2024 afsluiten. Het bedrijf zegt dat het de focus wil leggen op YouTube Music, zijn streamingdienst naar Spotify-voorbeeld.

In de Amerikaanse versie van YouTube Music zitten al podcasts. Die werden in april dit jaar gelanceerd en daarmee was meteen ook het einde van Google Podcasts te voorspellen. De komende maanden zouden podcasts wereldwijd naar de YouTube Music app moeten komen.

Wie momenteel Google Podcasts gebruikt, zal die via een migratietool kunnen overzetten naar YouTube Music. Het bedrijf voorziet ook een RSS feed om podcasts te beheren die niet op YouTube zijn gehost. Je zal je podcastslijst ook als OPML-bestand kunnen downloaden, om ze mee te nemen naar andere platformen dan YouTube Music, zo meldt het bedrijf.