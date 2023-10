HBO Max start volgend jaar in België, gevolgen voor Streamz onduidelijk

Warner Bros. Discovery zal zijn streamingdienst Max in de loop van 2024 ook in België lanceren. Dat heeft het Amerikaanse mediabedrijf maandag aangekondigd. De dienst biedt onder meer de series van productiehuis HBO aan, maar die zitten momenteel nog bij Streamz.

Max is de opvolger van HBO Max. Mediabedrijf Warner Bros. Discovery vernieuwde het streamingplatform en breidde de catalogus uit met een breder aanbod aan series en documentaires. Na de rebranding in de Verenigde Staten eerder dit jaar, komt de vernieuwde dienst volgend jaar ook naar Europa.

Opvallend

In de lente start Max in 22 landen waar HBO Max al werd aangeboden. Het gaat onder meer om de Scandinavische landen en Nederland. Tegelijk kondigt het bedrijf de aftrap aan in Frankrijk en België, ‘later in 2024’. In de Benelux blijft de oude naam HBO Max wel behouden, volgens Nederlandse media een gevolg van een rechtenkwestie. Er bestaat in Nederland al een Omroep Max.

De Belgische lancering is opvallend omdat nieuwe HBO-series momenteel nog exclusief bij Streamz (Nederlandstalig België) en BeTV (Franstalig België) te zien zijn. Het is niet duidelijk of op die platformen na de lancering van Max nog HBO-programma’s te bekijken zullen zijn.

Bij HBO Max wil een pr-manager alleen bevestigen dat de lancering zowel in Nederlandstalig als Franstalig België zal gebeuren. Streamz reageert dat het contract over HBO-programma’s ‘nog verder loopt in 2024’, maar preciseert niet tot wanneer. Streamz wil wel graag verder met HBO en zal daarover gesprekken voeren, klinkt het.

Game of Thrones’

Begin dit jaar verklaarde Streamz-CEO Bart De Groote nog dat hij de samenwerking met HBO voor de lange termijn wilde vasthouden. De Vlaamse streamingdienst, een samenwerking van Telenet en DPG Media, zette na zijn lancering in 2020 sterk in op de topfictie van HBO, met onder meer Game of Thrones, Succession en The Last of Us.

De laatste maanden is de focus van Streamz wel verschoven naar Vlaamse reeksen, maar de HBO-catalogus blijft een belangrijk onderdeel van de dienst.

Het wordt ondertussen alsmaar drukker op de markt van betalende streamingdiensten. In Vlaanderen is Netflix afgetekend marktleider, gevolgd door Disney+, Streamz en Amazon Prime. Ook Apple is aanwezig in ons land met Apple TV+. In mei lanceerde DPG Media met VTM GO+ een betalende versie van zijn platform VTM GO, en daarnaast is er nog een aantal sport- en nichespelers actief.