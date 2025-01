Netflix overschrijdt kaap van 300 miljoen abonnees

In het vierde kwartaal van 2024 heeft Netflix bijna 19 miljoen nieuwe abonnees gekregen. Dat betekent dat de streamingdienst nu 301,6 miljoen abonnees telt.

Sinds 2023 groeit het aantal abonnees sterk: Netflix scherpte zijn beleid aan wat het delen van accounts betreft en versterkte zijn programmatie, vooral op het vlak van sport. In het vierde kwartaal van 2024 haalde Netflix een omzet van 10,2 miljard dollar (9,8 miljard euro), 16 procent meer dan de omzet van het vierde kwartaal van 2023. De nettowinst bedroeg 1,9 miljard dollar (1,8 miljard euro). Netflix is een van de eerste grote streamingdiensten en versterkt ook zijn positie als leider in die markt, met het meeste aantal abonnees wereldwijd.

In de VS, Canada, Argentinië en Portugal verhoogt de streamingdienst ook de prijzen voor een abonnement. Dat is vaak een indicatie dat onze regio later zal volgen. In de VS kost het standaard abonnement zonder advertenties nu 17,99 dollar per maand, het abonnement met advertenties gaat met een dollar omhoog, tot 7,99 dollar.