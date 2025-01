Pornhub voortaan in 17 Amerikaanse staten geblokkeerd

Met de jaarwisseling is de bekendste pornosite ter wereld niet meer toegankelijk in Florida, Tennessee en South Carolina, daarmee zijn er nu zeventien staten waar de site en haar partnerkanalen onbeschikbaar zijn. Al is het vooral Pornhub dat de blokkering uitvoert uit protest tegen lokale regelgeving.

Behalve de drie bovengenoemde staten was de site al niet beschikbaar in Alabama, Oklahoma, Kentucky, Indiana, Kansas, Idaho, Nebraska, Virginia, Montana, North Carolina, Arkansas, Utah, Mississippi en Texas. Tegen juli 2025 zullen ook inwoners uit Georgia geen toegang meer hebben tot het platform bekend van haar documentaires en fictiereeksen over de menselijke voortplanting.

Leeftijdscontrole

Een belangrijk detail daarbij is dat de blokkering niet rechtstreeks wordt opgelegd door de staten. Pornhub is er niet verboden. Maar er werden de afgelopen jaren wel wetten opgelegd rond leeftijdscontrole voor bezoekers. Pornhub’s moederbedrijf Aylo, vroeger bekend als MindGeek, is daar niet tegen, maar verzet zich tegen de manier waarop. Daarom maakt het de keuze om haar site helemaal ontoegankelijk te maken vanuit bovengenoemde staten.

Ook zustermerken YouPorn, RedTube, Tube8, Thumbzilla en productiebedrijven als Brazzers, Reality Kings, Digital Playground en anderen vallen onder de blokkade.

In het kort stellen die wetten dat sites verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het blootstellen van minderjarigen aan schadelijk materiaal. Om dat te voorkomen moet er grondige leeftijdsverificatie zijn, maar de manieren waarop dat kan, gaan gepaard met identificatie en dat schrikt gebruikers af zegt Aylo aan 404media.

Bezoekers komen niet meer

Als voorbeeld wijst het naar een systeem in Louisiana, waar je Pornhub kan gebruiken met LA Wallet, een platform voor een digitaal rijbewijs (‘LA’ is de postafkorting voor Louisiana, niet te verwarren met de Californische stad Los Angeles).

De VS heeft geen klassieke identiteitskaart zoals in Europa, waardoor het rijbewijs er vaak als identificatiebewijs wordt gebruikt. Hoewel dat systeem op basis van het rijbewijs bestaat, zag het platform er haar bezoekers met tachtig procent dalen.

De positie van Aylo is dat het zelf voorstander is van het weren van minderjarigen op haar platformen. Maar leeftijdsverificatie moet veiligheid en privacy voorop stellen en de huidige methodes doen dat volgens hen niet. Tegelijk wil het niet meegaan in zo’n systeem omdat gebruikers Pornhub dan toch zouden verlaten ten voordele van sites die de regels niet naleven. Zelf pleit het voor een soort identificatie op basis van het toestel. Al lijkt dat evenmin een waterdicht systeem.