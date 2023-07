Spotify kost voortaan 1 tot 2 euro meer in België

Muziekstreamingdienst Spotify krikt de prijzen van zijn reclamevrije abonnementen op. Die stijgen in België met 1 of 2 euro per maand, afhankelijk van de gekozen formule. Voorlopig gaat dat evenwel nog niet gepaard met een betere geluidskwaliteit.

De prijzen van een individueel abonnement en een studentenabonnement gaan met 1 euro omhoog, tot respectievelijk 10,99 euro en 5,99 euro per maand. Het duo-abonnement voor twee gebruikers wordt 2 euro duurder en kost voortaan maandelijks 14,99 euro.

Nog geen Spotify HiFi

Ook voor de familieformule, met maximaal zes accounts, vraag Spotify met 17,99 euro per maand 2 euro meer dan voorheen. Het Zweedse streamingbedrijf voert in meer dan vijftig landen prijsverhogingen door. Die zijn volgens Spotify nodig ‘om te kunnen blijven innoveren’.

Het is wel opmerkelijk dat Spotify de prijsverhogingen niet meteen koppelt aan het langverwachte HiFi-abonnement. Die formule, die al ruim twee jaar in de maak zou zijn, moet een hi-res geluidskwaliteit bieden die minstens zo goed klinkt als een muziekcd. Bij concurrent Apple Music is een groot deel van de catalogus intussen wel al in die hoge kwaliteit (Apple noemt het ‘Lossless’) beschikbaar, en steeds meer tracks bieden ook Dolby Atmos-ondersteuning voor ruimtelijke audio. De prijzen bij Apple: 10,99 euro per maand voor een individueel abonnement, en 16,99 euro per maand voor een gezin bestaande uit maximaal zes personen.

Bij Spotify betaalt een gezin momenteel dus één euro per maand meer, voor een geluidskwaliteit die lager ligt. Ook concurrent Tidal, dat uitsluitend in HiFi-kwaliteit streamt, is met 9,99 euro per maand goedkoper (individueel abonnement), al moeten we daar aan toevoegen dat de Tidal-catalogus wat beperkter is dan die van Spotify. Hoe dan ook, het zou ons onverstandig lijken als Spotify de introductie van zijn HiFi-aanbod nog (veel) langer uitstelt.