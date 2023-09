Spotify test stemvertaling met kunstmatige intelligentie bij podcasts

Spotify gaat slimme stemvertalingen van podcasts testen. In eerste instantie zal een beperkt aantal afleveringen van Engelstalige podcasts met kunstmatige intelligentie (AI) worden vertaald naar het Spaans, Frans en Duits.

De gegenereerde vertalingen hebben hetzelfde stemgeluid als de originele sprekers. Spotify maakt voor het nieuwtje onder meer gebruik van de technologie van OpenAI, het bedrijf achter de populaire AI-chatbot ChatGPT.

Spotify heeft meteen drie vertaalde afleveringen beschikbaar gesteld. Het gaat om episodes van de Engelstalige podcasts van Lex Fridman, Dax Shephard en Steven Bartlett, waarin hun stemmen en die van hun gasten in het Spaans worden vertaald en nagebootst. In de ‘komende dagen en weken’ volgen ook AI-vertalingen van afleveringen naar het Frans en Duits. Ook podcastafleveringen van Monica Padman, Bill Simmons en Trevor Noah zullen in de nabije toekomst slimme vertalingen krijgen.