Spotify ziet opnieuw meer abonnees en hogere omzet

Spotify heeft in de laatste drie maanden van 2024 opnieuw meer abonnees erbij gekregen en de omzet zien stijgen. In totaal hadden 263 miljoen mensen een premium-abonnement op de muziekstreamingdienst, 11 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2023. Mede hierdoor en door hogere opbrengsten uit advertenties is de omzet van het bedrijf uit Zweden toegenomen.

De omzet van Spotify kwam afgelopen kwartaal uit op ruim 4,2 miljard euro, 16 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2023. Dat was meer dan Spotify had verwacht en heeft het bedrijf naar eigen zeggen te danken aan onder meer gunstige wisselkoersen.

Het aantal mensen dat elke maand naar muziek of een podcast luistert via de streamingdienst is gegroeid naar 675 miljoen, een stijging van 12 procent. Daarmee pakten ook het aantal nieuwe abonnees en nieuwe maandelijks terugkerende luisteraars hoger uit dan verwacht.

Recordhoogte

De operationele winst is volgens Spotify gestegen tot een recordhoogte, naar 477 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2024. Dat is wel minder dan de 481 miljoen euro die het bedrijf had voorspeld. Een jaar eerder ging nog een verlies van 75 miljoen euro in de boeken. In heel 2024 maakte het bedrijf 1,4 miljard euro operationele winst.

Dit kwartaal verwacht Spotify verder te kunnen groeien. Het aantal abonnees neemt naar verwachting toe met ongeveer 2 miljoen en het aantal maandelijkse luisteraars met zo’n 3 miljoen. Het bedrijf voorziet dat de omzet even hoog blijft als in het afgelopen kwartaal en dat de winst uitkomt op 548 miljoen euro.