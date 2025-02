Streamingdienst Apple TV+ zou binnenkort naar Android komen

Apple wil zijn streamingdienst AppleTV+ wellicht uitbreiden naar Android-apparaten. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens hen gaat het techbedrijf op korte termijn een app onthullen die op Android-smartphones en -tablets geïnstalleerd kan worden.

De stap van Apple zou zeldzaam zijn. Het bedrijf probeert doorgaans klanten aan zijn eigen producten te binden door diensten exclusief voor Apple-apparaten te behouden. Al is AppleTV+ in de loop van de jaren ook beschikbaar gemaakt voor bepaalde smart-tv’s en spelconsoles. Android-gebruikers vielen tot nu toe buiten de boot. Iets degelijks gebeurde enkele jaren geleden met Apples Music-streamingdienst: aanvankelijk had je daar per se een Apple-apparaat, zoals een iPhone, iPad of Mac voor nodig, later volgde ook een Android-app.

Concurrentiestrijd

Met deze volgende stap lijkt Apple de concurrentiestrijd steviger te willen aangaan met streamingdiensten als Netflix en Disney+. Toch blijft het aanbod op AppleTV+ volgens schattingen uit de industrie achter bij de grootste platforms als het gaat om kijkcijfers. Apple heeft zelf niet eerder abonnee- of omzetcijfers bekendgemaakt.