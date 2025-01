Weekendtip: zo kijk je twee dagen gratis naar Apple TV+

Apple begint het nieuwe jaar met een leuk cadeautje: liefhebbers van series en films kunnen het hele weekend gratis bingewatchen via de streamingdienst Apple TV+.

Normaal gesproken betaal je 9,99 euro per maand voor een abonnement op Apple TV+, maar op zaterdag 4 en zondag 5 januari zijn alle programma’s kosteloos te streamen. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een (eveneens gratis) Apple ID en een toestel dat Apple TV+ ondersteunt: de app voor de streamingsdienst is uiteraard beschikbaar voor alle Apple-apparaten, maar evengoed voor heel wat smart-tv’s en spelconsoles.

Golden Globe-genomineerden

Volgens Apple kan er gratis worden gestreamd vanaf vrijdag 3 januari, maar mogelijk geldt die datum alleen voor kijkers in de Verenigde Staten. De rest van de wereld, zo lijkt het, kan pas vanaf zaterdag gratis gebruik maken van de streamingdienst. Mocht dat alsnog veranderen, dan plaatsen we een update (*) onder dit artikel.

Met de geste wil Apple ongetwijfeld de nodige nieuwe kijkers trekken voor de start van de nieuwe seizoenen van enkele topseries, waaronder Silo en Bad Sisters. Maar ook als je wil meepraten over Presumed Innocent, Slow Horses, Disclaimer en Shrinking (alle vier genomineerd voor een Golden Globe), de film Napoleon nog niet gezien hebt (in de gewone versie dan wel de langere Director’s Cut) of Clooney en Pitt samen wil zien acteren in Wolfs, ben je bij Apple TV+ dit weekend aan het juiste adres.

(*) Update 3/1, 20u00: Apple TV+ is intussen ook in België de rest van het weekend gratis.