Toch nog nieuw Beatles-nummer dankzij AI

Later dit jaar wordt een nieuw nummer van The Beatles uitgebracht. Met de hulp van artificiële intelligentie kon ‘de laatste plaat van The Beatles’ met de originele stem van de in 1980 overleden John Lennon worden gemaakt.

Dat zei Paul McCartney in een radio-interview met de Britse openbare omroep BBC. Met AI slaagden producers erin om Lennons stem te isoleren uit een demo die hij vlak voor zijn dood in zijn appartement in New York had opgenomen op een cassette. Ze slaagden erin die stem te zuiveren en te verwerken in een nieuw nummer.

Het gaat om ‘de laatste plaat van The Beatles’, zei McCartney. ‘We hebben het nummer pas afgewerkt en het zal dit jaar worden uitgebracht.’ Om welk nummer het gaat, zei de Engelse muzikant niet. Volgens de BBC zou het om ‘Now And Then’ kunnen gaan, dat Lennon schreef in 1978.