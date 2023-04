Universal Music Group wil dat streamingdiensten AI weren

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) wil dat streamingdiensten als Spotify, Deezer en Apple Music diensten op basis van kunstmatige intelligentie weren van hun platforms. Het bedrijf vreest dat die platformen anders aan de aan de haal gaan met materiaal van artiesten als Taylor Swift en Drake om daar zelf van te leren hoe ze muziek en tekst moeten genereren, schrijft zakenkrant Financial Times die e-mails inzag over het onderwerp.

Universal Music Group is goed voor zo’n derde van de wereldwijde muziekmarkt en maakt zich zorgen over AI-systemen die zelf muziek kunnen maken. Liedjes die door kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, zijn al opgedoken op streamingdiensten, volgens ingewijden. En UMG is vastbesloten dat de muziek die het bedrijf beheert niet gebruikt mag worden om dergelijke systemen te trainen. ‘We zullen niet aarzelen om stappen te ondernemen om onze rechten en die van onze artiesten te beschermen’, schrijft het muzieklabel in een van de e-mails.

Doorn in het oog

De manier waarop AI-systemen worden getraind, is al langer een doorn in het oog van bedrijven. Verschillende uitgevers willen bijvoorbeeld een vergoeding van ChatGPT-maker OpenAI omdat dat systeem, dat tekst genereert, getraind is op boeken en nieuwsartikelen waar zij de rechten op bezitten. De stap van UMG lijkt op hetzelfde principe te zijn gebaseerd.