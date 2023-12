Waar knelt het schoentje tussen Europa en de grote pornosites?

Nu Europa drie pornosites onder de Digital Services Act laat vallen moeten die drie grondige leeftijdscontroles invoeren. Maar er zijn nog meer uitdagingen waar de platformen aan moeten voldoen.

De Europese Commissie is van oordeel dat de Digital Services Act (DSA) voortaan ook van toepassing is op drie volwassenensites: Pornhub, XVideos en webcamsite Stripchat. Zij vallen net zoals Facebook, X, Booking.com, LinkedIn,YouTube of Zalando onder de noemer ‘Very Large Online Platforms’ of VLOPs.

Leeftijdscontrole

Dat wil zeggen dat ze aan een reeks regels moeten voldoen, waaronder een degelijke leeftijdscontrole. Klikken op ‘ik ben 18 jaar of ouder’ zal niet langer volstaan. Maar de vraag is hoe dat dan concreet moet gebeuren zonder dat elke bezoeker zich zal moeten identificeren. Voor België zou dat in theorie bijvoorbeeld kunnen via een integratie met Itsme, maar de vraag blijft hoeveel gebruikers daarvoor staan te springen gezien de aard van de website.

Tegelijk hebben de VLOPs ook een plicht om een hoog niveau van privacy en security te hanteren, een identificatie zou een pornosite net minder privacyvriendelijk maken. Data News vroeg intussen ook aan de Europese Commissie wat voor systeem het in gedachten heeft. Indien daar een antwoord op komt dan vullen we dit artikel aan.

Risicoanalyse

Maar er komt meer bij kijken dan wat spelen met harde identificatietools. De DSA legt de drie sites ook vereisten op die vandaag al een pijnpunt zijn, vooral bij Pornhub dat de afgelopen jaren vaak kritiek kreeg op haar manier van werken en het hosten van beelden van minderjarigen. Dat de site sindsdien maatregelen neemt, kan het nu net goed uitkomen om sneller in orde te zijn met de Europese wetgeving.

Zo moeten de drie sites binnen de vier maanden een analyse klaar hebben rond de risico’s rond illegale content, en maatregelen nemen om die risico’s aan te pakken. Het gaat dan in de eerste plaats rond beelden van minderjarigen, maar ook mensonterend materiaal, beelden die zonder toestemming online zijn gezet en deepfakes.

Pornhub kuist platform op

Dat was bij Pornhub een ernstig probleem enkele jaren geleden. Herhaaldelijk werd aangeklaagd dat er beelden van verkrachtingen, inclusief met minderjarigen, op de site circuleerden en bij verwijdering opnieuw werden geüpload.

Pas nadat enkele grote media dat verhaal brachten, verbraken de kredietkaartmaatschappijen hun banden met de site en werd Pornhub eind 2020 gedwongen om het merendeel van haar video’s te verwijderen. Het ging vooral om amateurbeelden waarbij de identiteit van de uploader of de deelnemers, en hun leeftijd, niet of onvoldoende werd gecontroleerd. Dat zal nu ook het lot zijn van XVideos en Stripchat.

In 2021 kwam de site met identiteitscontrole, voor uploaders, niet voor bezoekers. Het werkt daarvoor samen met Yoti, waar mensen met een video, hun stem en identiteitsbewijs kunnen bewijzen dat ze meerderjarig zijn en toestemming geven. Dat platform werkt samen met technologie van Google, Microsoft en anderen om illegaal beeldmateriaal te herkennen.

Onder de DSA moet er ook sneller worden gereageerd op meldingen van ongepaste content, en moeten zogenaamde ‘trusted flaggers’ absolute prioriteit krijgen. Ook daar heeft Pornhub de afgelopen jaren werk van gemaakt. Sinds 2020 is Child Focus zo’n trusted flagger. Als een Belgisch (minderjarig) slachtoffer bij hen melding maakt van een video op het platform, is Pornhub in principe verplicht om snel te reageren op die melding.

Maar we moeten daar ook aan toevoegen dat die stappen van Pornhun niet plots een correct platform maakt. De site was in het verleden op de hoogte van de wantoestanden en ondernam pas actie toen de geldkraan werd dichtgedraaid. Ook nu zeggen bepaalde critici dat de systemen die het hanteert, niet waterdicht zijn.

Rapporteren

De Europese DSA vraagt tot slot ook dat de bewuste sites voortaan jaarlijks rapporteren over hun interne processen, intern iemand aanduiden die compliance op zich neemt en elk jaar een externe audit laat uitvoeren.

Hoewel leeftijdscontrole de voornaamste nieuwigheid is naar de bezoekers van de drie sites, wil dat in praktijk zeggen dat zowel Pornhun, XVideos als Stripchat hun interne winkel stevig mogen herorganiseren om op lange termijn wettelijk toegelaten te zijn in de Europese Unie.