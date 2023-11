YouTube bereidt zich voor op een storm aan AI-video’s

Videoplatform YouTube heeft regels uitgetekend voor content die gemaakt is door AI. Het gaat onder meer om het verplicht vermelden dat een filmpje werd gegenereerd.

YouTube verwacht dat er in de komende periode een hele reeks aan AI-gegenereerde filmpjes en andere content op het platform zal worden gepubliceerd. De site heeft nu regels uitgetekend om zich daarop voor te bereiden. Het platform verbiedt al langer gemanipuleerde media, maar zegt dat het met de nieuwe set duidelijker wil zijn om te voorkomen dat kijkers misleid worden.

Aangepast

Zo worden makers verplicht om aan te duiden of hun video met AI tools werd gemaakt, en of er beelden in zitten die werden gegenereerd of aangepast. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om content die er realistisch uitziet, van geanimeerde filmpjes en parodieën gaan ze er van uit dat iedereen weet dat ze niet echt zijn.

‘We willen dat kijkers context krijgen wanneer ze realistisch uitziende content bekijken. Dat betekent dat ze weten of er AI tools en andere synthetische veranderingen werden gebruikt bij het maken ervan’, zo zegt een woordvoerder van YouTube tegen techblad TechCrunch. Videomakers die niet eerlijk aangeven dat hun video’s met AI werden gemaakt, kunnen van het platform verwijderd worden, aldus nog YouTube.

Wat is echt?

YouTube is lang niet het eerste platform dat zich moet buigen over de ‘echtheid’ van realistisch uitziende video’s, en met snel verbeterende AI tools zal het ook lang niet het laatste zijn. Hoe ver het daarin zal gaan, en hoe goed het in de praktijk de regels kan toepassen, is daarbij nog niet duidelijk. De lijn van wat ‘echt’ is, kan namelijk bijzonder flou zijn.

Influencers op platformen als TikTok en Instagram krijgen bijvoorbeeld al langer kritiek wanneer ze AI-filters gebruiken om zichzelf bij te werken en er zo bijvoorbeeld magerder uit te zien, of met een egalere huid. Dat laatste kan leiden tot onrealistische schoonheidsidealen voor de vele tieners die de beelden bekijken, maar het ligt vooral gevoelig wanneer in diezelfde post ook make-up of gezichtsverzorging wordt aangeprezen.

Met geavanceerde AI tools speelt ook de vrees dat makers volledige filmpjes in scene kunnen zetten om bijvoorbeeld politieke of bekende figuren dingen te laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. YouTube installeert alvast tools waarmee je de verwijdering kan vragen van deepfake video’s die iemands gezicht of stem nabootsen.