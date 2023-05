YouTube stopt met Stories

De Snapchat-kloon wordt op 26 juni stilgelegd. Met Stories konden gebruikers video’s online zetten die na zeven dagen verdwenen.

YouTube legt het systeem van Stories stil. De video’s, die maximaal zeven dagen beschikbaar zijn, waren sterk geïnspireerd op een gelijkaardig systeem bij concurrent SnapChat. Bij YouTube lijkt de functie dan toch niet genoeg aan te slaan. Het bedrijf zegt zich te willen focussen op andere mediavormen, zoals gewone video’s en Shorts (die dan weer creatief gekopieerd zijn van grote concurrent TikTok).

In de praktijk zal je vanaf 26 juni geen Stories meer kunnen uploaden. Gezien het systeem zijn de laatste Stories dan zeven dagen later ook van het platform verdwenen. Als mogelijk alternatief wijst YouTube richting Community-posts en YouTube Shorts.

Leentjebuur

Nieuwe ideeën op sociale media hebben de neiging om snel gekopieerd te worden door concurrenten, in de hoop gebruikers van elkaar af te snoepen. Momenteel is dat het geval met TikTok, wiens belangrijkste functie rond erg korte video’s snel terecht kwam in Instagram als Reels en in YouTube als Shorts. In 2017 was SnapChat echter de nieuwe concurrent. Het concept is dat je er korte, verticale video’s mee kunt maken die na maximum een week weer verdwijnen. Onder meer Twittern en LinkedIn kwamen met een eigen versie, die ondertussen al weer geschrapt werd. Nu verdwijnt dus ook de kloon op YouTube.