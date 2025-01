Microsoft treedt toe tot CISPE

Microsoft treedt toe tot Cloud Infrastructure Services Providers of Europe (CISPE), een Europese handelsorganisatie van cloudproviders waarmee het bedrijf eerder nog een schikking trof.

Het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van CISPE aan The Register. De belangenorganisatie noemt de toetreding van Microsoft een belangrijke stap voorwaarts, en meldt daarbij dat Microsoft en CISPE op veel gebieden met elkaar in lijn zijn. Denk daarbij aan wetgeving rondom een Cloud Switching Framework voor het ondersteunen van cloudproviders en hun klanten met compliance met de Europese Data Act.

Over de toetreding van Microsoft is in de raad van bestuur van CISPE gestemd. Het besluit is volgens de woordvoerder niet unaniem genomen; AWS zou tegen de toetreding van Microsoft hebben gestemd. AWS wil tegenover The Register hierop niet reageren.

De toetreding is opmerkelijk, gezien CISPE en Microsoft de voorbije jaren regelmatig met elkaar overhoop lagen over het cloud-beleid van de techgigant. Uiteindelijk werd een schikking getroffen, tot onvrede van concurrent Google.